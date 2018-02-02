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Erdoğan onu görünce dayanamadı

Samsun’da ’Leptin hormonu eksikliği’ hastalığı nedeniyle sürekli kilo alarak 37 kiloya çıkan 2 yaşındaki Yağız Bekte, yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla başlayan tedavi sonrası 2.5 ayda 8 kilo verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da küçük Yağız ile anne ve babasını kabul ederek, bir süre görüştü.

02 Şubat 2018 Cuma 15:54
Erdoğan onu görünce dayanamadı

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat (33) ve ev kadını Sevda Bekte (27) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte hızla kilo alınca, aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Yağız Bekte’nin 5 aylıkken yapılan tetkiklerinde leptin hormonu eksikliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Tedavi için gerekli ilacın ücretini devlet karşılamayınca, aile yardım çağrısında bulundu.

Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemeler ile bir kutusu 4 bin 441 dolar olan ilacın bedeli SGK tarafından karşılanmaya başlandı. Yurtdışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. İlaçla tedavi süresinde küçük Yağız 8 kilo vererek 29 kiloya düştü.

Aile, kendilerine bu süreçte destek olup, yasal mevzuatta da değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaaslan ile birlikte aileyi kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız Bektey'i bir süre sevip, oyuncak hediye etti.

Küçük Yağız’ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kabul ettiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Ben sanayide işçi olarak çalışıyorum. 1 kutu ilacın maliyetini bile karşılama gücüm yoktu. Ancak devletimiz daha sonra bizim sesimizi duydu. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve oğlumun ilacı karşılanır hale getirildi. Biz de o dönem bizimle çok ilgilenen Çiğdem Hanım'ı ziyaret edip, teşekkür ettik. Ardından da Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu yasal düzenleme ile oğlum gibi Türkiye'de aynı hastalık nedeniyle zor durumda olan tüm hastalara şifa oldular. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 15:54
  1. Tekkeköy
  2. Küçük Yağız
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