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Erdoğan: Onları Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum" dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
Erdoğan: Onları Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz ile ilgili yapılan bu kitap. Çok çok önemlidir. Bu kitap için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

15 Temmuz milli sembollerimizden biridir. 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor.

Mevlana hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Hasta dediler, cezaevinden çıkmalı diyenler Mardin eski belediye başkanı bir baktık gayet iyi yürüyor. Bunlar şehitlerimizin katilleri. Onlar terör örgütleriyle kol kola girebilir. Onlar hainlerle kucaklaşabilir. Biz bunu yapmadık yapmayacağız.

Biz elinde silah olan her teröristi öldürmeye ant içtik. 15 Temmuz günü CHP genel başkanı kaçacağına darbeye direnseydi. Bugünkü yürüyüşü bir şekilde anlardık ama bunlar teröristlerle kol kola yürüdüler.

Havalimanından Bakırköy belediye başkanına evine kaçan bu şahıs değil miydi?

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:30
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