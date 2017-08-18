Erdoğan 'onlara oy vermeyin' dedi, Almanlar kudurdu!

Yaklaşan Almanya seçimleri öncesinde Almanlar Türkiye'den gelen açıklamalara karşı adeta diken üzerinde.

"EGEMENLİĞİMİZE YAPILMIŞ BİR MÜDAHALE"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yaptığı çağrıya"Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale." yorumunu yaptı.

"ERDOĞAN ALMANYA'DAKİ İNSANLARI KIŞKIRTMAK İSTİYOR"

RedaktionsNetzwerk'e konuşan Gabriel ayrıca; "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı Cuma namazı sonrası Almanya'daki seçimler için Türk seçmenlere çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Almanya şu anda neyi konuşuyor? Önümüzdeki seçimler için Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar oy alırız kavgasına düşmüşlerdir. Almanya'da yaşayan bütün soydaşlarıma sesleniyorum, sakın yanlışa düşüp bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratlara, ne Yeşillere ne SPD bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Türkiye düşmanlığı yapmayan siyasi partilere destek verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın onur meselesidir. Demokratik haklarını kullanarak bu mücadeleyi vermelerini istiyorum." diye konuşmuştu.