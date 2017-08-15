Erdoğan: Öğrenci bursları daha artacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz geldiğimizde burs olarak ne alıyordu gençler... 45 liracık. Şimdi 425. Yeni eğitim-öğretim yılında Sayın Başbakan biraz daha artacak mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gençler de inanıyorum bunun kadir kıymetini bileceklerdir." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda düzenlenen törene katılarak, partililere hitap etti.

Eğitim alanında neler yaptıklarının anlatılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "270 bin yeni derslik yaptık, toplam sayı 591 bin. 561 bin yeni öğretmen atadık, toplam sayıyı 9 yüz bine çıkardık. Bunlar durup dururken olmuyor. 108 yeni üniversite açtık, toplam rakam 184. Artık üniversitesi olmayan ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Artık bazı vilayetlerde, İstanbul, Ankara'nın dışında da, iki üç üniversite olmaya başladı. Gençlik ve Spor'da 537 yeni yüksek öğrenim yurdu açtık, toplam sayı 727'ye çıktı." diye konuştu.

Daha önce 45 lira burs alan öğrencilerin şimdi 425 lira aldığını anımsatan Erdoğan, "Yeni öğretim yılında Sayın Başbakan biraz daha artacak mı diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gençler de inanıyorum bunun kadir kıymetini bileceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

Bin 877 yeni spor tesisi yaparak, toplam sayıyı 3 bin 445'e ulaştırdıklarını bildiren Erdoğan, 27 şehre dünya standartlarında 30 büyük stadyum yaptıklarını, bunların da 9'unun hizmete açıldığını, kalanının ise çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

- "Bizimle başladı ve artarak devam edecek"