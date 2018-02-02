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Erdoğan 'gazilik' teklifini geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili vekil Metin Külünk'ün hazırlayıp TBMM'ye sunduğu 'gazilik' yasa teklifine "Olur mu öyle şey" diyerek sert cevap verdiği bildirildi.

02 Şubat 2018 Cuma 10:25
Erdoğan 'gazilik' teklifini geri çevirdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi hazırlamıştı. Konu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıların 4.'sünde gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan bu teklife "Olur mu öyle şey" diyerek tepki gösterdi.

Külük, kanun teklifinde "Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR'larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Partili Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazi unvanı verilmesi için verilen kanun teklifini değerlendireceklerini söylemişti. MHP'de muhalif tavrıyla bilinen İstanbul milletvekili Atila Kaya, "Bu nasıl bir aymazlıktır?" diye sormuştu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:25
  1. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz7 dk önce
    Sayin cumhur baskanim hayirli cumalar gunun mubarek olsun sizki 15 temmuz gecesi allah korudu olebilirdinizbir yoldan gelene geldinmi derler nasil gelebildin hangi zorlukla gelebildinkurtulmakcepe mevziillaki afrinmi olacak bana gore cepe dusmanla karsilastigin yerfakat o liyakat dik durus srnde var siz bizlerin gonlunun gazisisiniz zaten o gazi serefini sizler takdim ediyorsunuz o gazilik sizde var siz hep gonullerde yasayacaksiniz saygiyla selamliyorum
  • MuhsinMuhsin17 dk önce
    Cumhuriyetin haberi ama akit. Fitne için böyle bir haber çıkarmasına rica ne malum ? Hurriyette bugün askerlik uzadı diye yalan haber paylaşmış.Fitne hazırlıyorlar yine anlaşılan en iyi yaptıkları yalan ve iftira haberler.
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