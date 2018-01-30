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Erdoğan "Reis bizi Afrin'e götür" sloganına kayıtsız kalmadı
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda "Reis bizi Afrin'e götür" sloganı atan gençlere kayıtsız kalmadı.
30 Ocak 2018 Salı 12:42
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 12:42
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