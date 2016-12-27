Erdoğan noktayı koydu: Bu işin geri dönüşü yok

Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Gine Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı konusunda koalisyon güçlerini eleştirdi ve "bu işin geri dönüşü yok, el Bab'ı dört yandan kuşattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

Koalisyon güçleri sözlerini tutmuyor

DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil.



Bütün kayıtlarıyla elimizde belgeler var



Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz.



Astana'ya terör örgütleri davet edilmemeli, edilirse buna sıcak bakmayız. Suudi Arabistan ve Katar'ın bu zirveye katılması bizim için önemlidir.