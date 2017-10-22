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Erdoğan nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah törenine katıldı.

22 Ekim 2017 Pazar 22:30
Erdoğan nikah törenine katıldı

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı İffet Polat'ın kızının nikah törenine katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikaha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile çok sayıda davetli yer aldı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 22:30
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