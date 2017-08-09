Erdoğan: Netice zafer için, buna hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK"

"Türkiye'de pek az siyasi parti ve kadroya nasip olacak çok çok önemli hizmetler verdik, önemli eserler kazandırdık. Eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, iletişim, toplu konut, sosyal yardım ve diğer tüm konularda Türkiye'ye biz çağ atlattık. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapacak dese inanır mıydınız? Ama işte biz yaptık ve sizlerin de hizmetine sunduk."

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ"

"Biz CHP zihniyetinin akıl alamayacağı hizmetleri gerçekleştirdik. Onların hayallerinin ulaşamayacağı yere elhamdüllillah bizim zihnimiz ulaştı. Şimdi ikinci havalimanını Rize-Artvin arasında inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez. Asıl bundan sonra yapılacak üzerinde kafa yormalı, proje geliştirmeli, milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bürokratlarımızı çalıştırmalıyız. Giresun kendi bölgesinin lokomotif şehirlerinden biri olmalıdır. Başka türlüsü Giresun'a yakışmaz. Bu atılımın öncülüğünü yapacak olan yine AK Parti'dir."

"REFERANDUMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYI YAKALADIK"

"16 yıllık, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Bu süreçte yorulan, yolda kalan maalesef yolunu şaşıran arkadaşlarımız oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği sürekli kendini yenileyebilme, tazeleyebilme kabiliyetine sahip olması. Önümüzde zorlu bir mücadele dönemi başlıyor. 2019 seçimleri Türkiye ve dolayısıyla bizim için çok önemli. 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir başarıyı yakaladık. Artık yüzde 49,9 bile alsanız başarılı olamıyorsunuz."

"NETİCE ZAFER İÇİN, BUNA HAZIR MIYIZ?"

"Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50+1 oy almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis'te de güçlü bir çoğunluğa sahip olabilmek büyük önem arzediyor. Şayet birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor. Şunu unutmayın AK Parti demek Türkiye demektir. AK Parti zaafa uğrarsa Türkiye zaafa uğrar. AK Parti diğer partilerden farklı olarak kendisini geliştirmeyi, dönüştürmeyi, ileriye taşıyabilmeyi başaran tek parti."

"YÜZDE 49,6 OY SADECE CHP'NİN OYU DEĞİLDİR"

"15 yıldır her girdiğimiz seçimi kazandık ve kesintisiz bir şekilde iktidarda kaldık. Özellikle bu süreçte teşkilatlarımızda ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef şahit olduk. Bu sadece benim şahsi görüşüm değil aynı zamanda milletimizin görüşü. 16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 oy AK Parti oyu değildir. Ama aynı şekilde hayırcıların aldığı yüzde 49,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onlar zannediyorlar ki bu oy bizim. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, kapı kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"

.