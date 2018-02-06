Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Kesinlikle dışarıdan almayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, “"Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü acil durumlar hariç dışarıdan hazır almama kararı aldık" dedi.

DIŞARIDAN KESİNLİKLE ALMAYACAĞIZ

Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.