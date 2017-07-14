Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! Onay çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Arnavutköy’de bulunan Yassıören köyünde yapılacağı açıklanan Darülaceze tesisi için hazırlanan imar planı onaylandı.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti! Onay çıktı

Yassıören Köyü’nün hemen çıkışında yer alan 150 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Darülaceze’nin hayırseverlerin yardımları ile yapılacağı, temelinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Tesisin yapımı için gerekli olan imar planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda üyelerin oylarıyla oybirliği ile kabul edildi.   

‘SOSYAL HİZMET ŞEHRİ’ OLACAK 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Darülaceze Başkanlığı’nca Arnavutköy Yassıören’de “Rehabilitasyon Merkezi, Zihinsel Engelli Birimi, Psikiyatrik tanılı Birimi, Yoğunbakım-Gözlem Birimi, Yatağa Bağlı Birimi, Geleneksel Türk Sanatlarının İcra Edileceği Amfi Tiyatro, 1000 kişilik konferans salonu ve konaklama tesisleri, çocukların ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkezi içeren "Sosyal Hizmet Şehri" yapılacak. Planlama alanında, bakıma muhtaç çocuklara yatılı olarak hizmet verecek “Çocuk Sevgi Evi”, “Çocuk Destek Merkezi”, “Yetiştirme Yurdu”, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan yaşlılara “Huzurevi”, engelli bireylere yönelik “Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri”, gündüzlü olarak hizmet veren “Sosyal Hizmet Merkezleri” alanlarının ayrılması planlanıyor.

OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ 

Darülaceze Başkanı ve aynı zamanda İBB Meclis üyesi olan Hamza Cebeci, raporun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Cebeci, "Darülaceze ülkemizin ve insanlığın ortak değeri. Söz konusu Darülaceze olunca tüm meclis üyelerin imarına 'evet' demeleri bizi memnun etti" dedi.  

Plan notlarına göre ‘Sosyal Tesis Alanı’ olarak belirlenen alanda kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri, ibadet alanı ile her türlü sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve konaklama vb. ihtiyaçlara yönelik birimler yer alabilir. Uygulama İBB Başkanlığı  tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacak.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Arnavutköy
  3. Darülaceze
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray yönetimi Sneijder için kararını verdi
    1. Galatasaray yönetimi Sneijder için..
    2. Başbakan Yıldırım flaş OHAL kararını..
    3. 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen..
    4. HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı
    5. Dr. Büyüközer: BPA'lı plastik..
    6. Terör örgütü DEAŞ Paris ve Brüksel..
    7. Kisvani: Mescid-i Aksa'nın kapatılması..
    8. Rusya, Amerika'lıları haftaya sınır..
    9. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi'nden..
    10. Diş çıkaran bebek nasıl rahatlatılır?
    11. Domates üreticileri Karatay'a dava..
    12. Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal'ın..
    13. Ve Lucescu itiraf etti!
    14. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı..
    15. Kritik ziyaretin ardından ilk açıklama
    16. Et tüketmeyen chia tüketsin
    17. Medipol Başakşehir'in rakibi belli..
    18. Darbe girişimi sonrası alınan..
    19. Diyanet FETÖ'nün 40 yıllık dini..
    20. Tepki çeken skandal 15 Temmuz partisi..
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    "O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"
    "O gece gelen 3 uçak darbenin seyrini değiştirdi"