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Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...

İtalya'da Başbakan Gentiloni ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK helikopterlerinin üretim bandından bir aksama olmayacağını söyleyerek, Altay tanklarının ise kısa sürede seri üretime başlayacağı müjdesini verdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:24
Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...

Son yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi, toplantısında 55 projenin değerlendirilmesinin yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Savunma sanayimizi geliştirmek zorundayız. Dünya hangi alanlarda hangi süratlerle ilerliyorsa, bizim de çok daha farklı alanlarda daha süratli yol kat etmemiz lazım. Biz çok süratli adım atmaya mecburuz. Denizaltı noktasında çok farklı bir çalışmamız var... SİHA’larımız da oldukça kaliteli. Bunların mühimmatını da kendimiz üretir hale geldik. Bu alanda ihracat da ciddi manada artıyor." dedi.

ATAK BANTTAN İNMEYECEK

"İtalyan Cumhurbaşkanı Mattarella ile önce ikili bir görüşme yaptık... Zeytin Dalı Harekatı’nı hepsi merak ediyor. Bu konuları İtalya Başbakanı Gentiloni ile de konuştuk. İtalya’da Cumhurbaşkanı sembolik bir makam. Başbakan Gentiloni’yle ticari, ekonomik, siyasi, kültürel tüm konuları ele alma imkanı bulduk. Biz, iktidarımız zamanında en önemli savunma anlaşmasını İtalya ile yaptık. Agusta Westland firması ile yapılan helikopter anlaşması bunlardan biridir. Bu helikopterlerin üretim bandında aksama olmasın, üretim daha yoğun bir şekilde devam etsin istiyoruz. Bu hususu kendileri ile konuştuk. Başladığımız andan itibaren 29 ATAK helikopteri ürettik. Gerçekten güzel helikopterler; askerimizin övünçle kullandığı, şu ana kadar aldığımız helikopterlerle mukayese edilemeyecek vasıflara sahip helikopterler. Görüşmede bunun aksatmayacağına dair kendilerinden söz aldık."

ALTAY TANKLARI YOLDA

"Fransa ziyaretinde de hatırlarsınız, EUROSAM konusunda bir anlaşma yapmıştık. Burada İtalyanlar ile de onu konuştuk. Onlar da EUROSAM’ı bir an önce hayata geçirme konumundalar. Bu gerçekleştiğinde, savunma füze sistemlerinde çok ciddi bir güce sahip olacağız. S400’lerle ilgili süreç de zaten başladı. 2020-21 yıllarına, hele hele 2023’e ulaştığımızda, inşallah kendi güvenliğini alabilen bir ülke haline gelmiş olacağız... Yeni gelişmeler ışığında Almanlarla da inşallah süratle yeni adım atacağız. Leopard tanklarının tamir ve bakımını kendi ülkemizde yapıyoruz. Bu arada Altay tankları da yolda. İhale süreci tamamlanmak üzere. Altay’ın üretiminin başlamasıyla, Leopard tanklarının tamir ve bakımlarıyla, çok güçlü bir kara harekatını takviye edebilecek konuma gelmiş olacağız."

SAVUNMA SİSTEMİ MARAŞ’TA

İtalya’nın Maraş’taki savunma sistemi konusu var. Kendilerinden bunun Eylül 2018’e kadar uzatılmasını rica etmiştik. Bu da uzatıldı. Bunu da önemsiyoruz.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Altay tankı
  3. atak helikopteri

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  • Yilmaz AktekeYilmaz Akteke2 sa önce
    Arkadaşlar bir şeyi yüzde yüz kendimizin yaptigi bir sanayi,silah yokmu ona buna ricada bulunuyoruz?
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