Erdoğan müjdeyi verdi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa hesaplama sistemine geçmemizle birlikte milli gelirden büyümeye kadar pek çok alanda aslında çok daha ileri bir seviyede bulunduğumuz ortaya çıktı. Şimdi size bir müjde daha veriyorum; OECD Türkiye’nin de içinde yer aldığı 8 devletin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladı" dedi.