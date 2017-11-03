Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe müftülükleri resmi nikah kıyma yetkisini de içinde barındıran iki kanunu onayladı.

03 Kasım 2017 Cuma 09:53
Erdoğan müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren kanunu onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iki kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 

Erdoğan'ın onayladığı 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

"Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesiyle, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda bulunan tanımlara "Veri Paylaşımı Kurulu" ve "yetkili idare" tanımları eklendi. 

Bu yasayla, elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilecek, bu konuda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. 

Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere, velayete ve vesayete ilişkin bilgiler de ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak. 

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışında tutulacak. 

Yabancıların Türkiye'de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular üzerine ilgili olay formları düzenlenecek ve bir örneği kendilerine verilecek. Bu formlar özel dosyada saklanacak. 

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunlu olacak. Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilecek. 

Doğum bildirimi sözlü beyanla da yapılacak 

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu olacak. Doğum bildirimi, veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyükanne, büyükbaba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacak. 

Çocuğa konulan isim üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılacak. 

Ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmayacak. Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar doğuş sırasıyla kaydedilecek.

İl ve ilçe müftüleri de evlendirebilecek

Yasayla, İçişleri Bakanlığının evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de eklendi.

Tanınan veya babalığa hükümle soybağı kurulan çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilecek.

Merkezi veri tabanında yer alan kayıtlara göre, uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek. Tespit edilen kayıtların araştırılması, mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılacak. Araştırma sonucu ölü oldukları belirlenenlerin ölümleri tescil edilecek.

Haklı sebeplerin bulunması halinde, aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hakimden istenebilecek. Nüfus müdürlüğü, ad değişikliği halinde, bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltecek.

Adres bildirimi 20 iş günü içinde yapılacak

Diğer adres, faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde, yerleşim yeri adresi gibi aynı hukuki değere sahip olacak. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alacak.

Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınacak. Bildirim şahsen veya güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilecek. Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılacak. Adres bildiriminin, 20 iş günü içinde yapılması zorunlu olacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 09:53
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. nikah kıyma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde 10'unu satın aldı
    1. BİM ile ilgili flaş gelişme! Yüzde..
    2. İki ülke de kritik bölgeleri ele..
    3. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    4. ABD-PKK işbirliği bir kez daha..
    5. Şok fotoğraf ortaya çıktı, Tezcan emri..
    6. Fatih Portakal'dan beyin yakan yorum
    7. TSK'dan İdlib'e yeni sevkiyat
    8. Erdoğan'a karşı yürütülen psikolojik..
    9. Vergi ve cezalara ne kadar zam gelecek ?
    10. Üniversite öğrencilerine park-time iş..
    11. Melih Gökçek'in yerine kim gelecek?..
    12. HDP'li vekile şok! 10 yıl hapis cezası..
    13. Bakan Ağbal açıkladı: Asgari ücretle..
    14. 'Abdullah Gül’ün eski danışmanıyım..
    15. Ahmet Hakan şehit sayılarıyla alay etti
    16. Trabzonspor kazanmak istiyor
    17. 'Evlatlarım kollarım arasında eriyor'
    18. New York'ta 'Balfour Deklarasyonu'..
    19. Sarıyer'de evinin önünde silahlı..
    20. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar