Erdoğan, minik Yağmur'la telefonda görüştü

Ailesiyle Başakşehir'de oturan 10 yaşındaki Yağmur Ahsen Karasu, bir yıl önce sabahuyandığında yürüyemediğini fark etti.

Ailesinin hastaneye götürdüğü Yağmur'un, kemik kanserine yakalandığı tespit edildi.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Karasu, yapılan tedavinin ardından ameliyat edildi. 12 saat süren ameliyat sonrasında durumu iyiye giden Karasu'nun hastalığı kısa bir süre önce tekrar nüksetti. Yeniden kemoterapi almaya başlayan Karasu'ya, radyoterapi de uygulanacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, tedavi süreci boyunca Yağmur Ahsen Karasu ve ailesini yalnız bırakmadı. Dalkılıç, bir ziyarette Karasu'ya 'Bir isteğin var mı?" diye sordu. Karasu, "Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum" deyince, Dalkılıç, Yağmur'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürme sözü verdi.

Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olduğu bir sırada Yağmur Ahsen Karasu'nun annesini arayarak, Erdoğan ile Yağmur'un görüşmesine vesile oldu.