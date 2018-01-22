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Erdoğan, minik Yağmur'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastası Yağmur Ahsen Karasu ile telefonda görüştü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:53
Erdoğan, minik Yağmur'la telefonda görüştü

Ailesiyle Başakşehir'de oturan 10 yaşındaki Yağmur Ahsen Karasu, bir  yıl önce sabahuyandığında yürüyemediğini fark etti.

Ailesinin hastaneye götürdüğü Yağmur'un, kemik kanserine yakalandığı  tespit edildi.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Karasu, yapılan tedavinin ardından ameliyat edildi. 12 saat süren  ameliyat sonrasında durumu iyiye giden Karasu'nun hastalığı kısa bir süre önce  tekrar nüksetti. Yeniden kemoterapi almaya başlayan Karasu'ya, radyoterapi de  uygulanacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, tedavi süreci boyunca Yağmur Ahsen Karasu ve ailesini yalnız bırakmadı. Dalkılıç, bir ziyarette  Karasu'ya 'Bir isteğin var mı?" diye sordu. Karasu, "Cumhurbaşkanımızla konuşmak istiyorum" deyince, Dalkılıç, Yağmur'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürme sözü  verdi.

Halis Dalkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olduğu bir sırada Yağmur Ahsen Karasu'nun annesini arayarak, Erdoğan ile Yağmur'un görüşmesine  vesile oldu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:53
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yağmur Ahsen Karasu
  3. kanser
  4. telefon görüşmesi
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