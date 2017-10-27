Erdoğan "Memur değil girişimci olun" mesajıyla ne demek istedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2023 Gençlik Şurası'nda çok önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Vaktinizi sosyal medyada öldürmek yerine, sürekli kendinizi geliştirecek işlerle meşgul olun. Size düşen iş, ya niyet, ya kısmet diyerek yola çıkmak. Zorluklarla karşılaştığınızda yeniden kalkıp devam etmektir. Gençlerimizden beklentimiz memur olmakla değil girişimci olmakla ilgilenmeleridir." sözleriyle Türkiye'nin geleceğine üretici olarak katkıda bulunmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajını girişimci iş adamları Akit'e değerlendirdi.

EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN GİRİŞİMCİYE İHTİYAÇ VAR

Erdoğan'ın sözlerine katıldığını belirten MÜSİAD eski Başkanı Ömer Bolat "Ülkenin geleceği gençlerin üzerinde yükselecek. 80 milyonluk bir ülkeyiz ve her yıl 700-800 bin artan bir nüfusumuz var. Ülkemizin yükselebilmesi, ekonominin büyümesi ve her yıl 1 milyonun üzerinde gencin iş bulabilmesi için özel sektörün büyümesi gerekiyor. Devletin üretim yaptığı dönem artık geride kaldı. Özel sektörün de büyümesi için daha fazla girişimciye ihtiyaç var. Bu açıdan gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi doğru bir tespit" ifadelerinde bulundu.

Anne-babaların çocuklarının rahat bir gelecek yaşaması için memur olmasını istediği belirten Bolat "Anne baba evladının garantili bir işe sahip olmasını ister ama bir ülkenin gelişmesi, zenginleşmesi ve refahının artması ekonominin gelişmesiyle alakalıdır. Dolayısıyla insanların daha fazla gelir sahibi olması ve ülkenin daha fazla gelişmiş bir ülke olması, girişimci sayısının artmasıyla o ekonominin güçlenmesiyle sağlanabilir. Liderin de bu konuda hedef göstermesi çok çok önemli tabi ki" diye konuştu.

TÜRKİYENİN GELECEĞİ 2G'DE

"Girişimciliğin gelişmesi demek yatırım ve üretimin artması, işsizliğin azalması ve istihdamın sağlanması demektir" diyen Bolat, "Ekonomi büyüdükçe insanların refah seviyesi artar. Bu böyle çığ gibi her kesimi etkiler. Aksi takdirde insanların girişimcilikten uzaklaşması ekonominin küçülmesini de beraberinde getirir, fakirleşme olur ve sosyal sorunlar ağırlaşır. Bu nedenle ülke ekonomisinin geleceği gençlerin ve girişimcilerin omuzundadır." ifadelerinde bulundu.

15 TEMMUZ KAHRAMANI GENÇLİĞE "ÜLKEYİ EKONOMİK TERÖRE TESLİM ETMEYİN" MESAJI

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı ve Mavi Gölgaz Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kızım sana diyorum, gelinim sen anla' atasözüne vurgu yaptığını belirterek "Cumhurbaşkanımızın bu sözlerini 'bürokrasiye mesaj' olarak okuyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 Gençlik Şurası'nda geleceğe nasıl ümitle baktığını gençlerin ilgisiz ve sorumsuz kalamayacağını biliyor." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuzda vatanını müdafaa için gördüğü tehdit karşısında durumu vazife bilerek kendini tankların önüne atan bu gençlikti" diyen Mustafa Alpay, "Cumhurbaşkanımız bu gençliğe güvendiği için yeni bir kulvar, 'ekonomik kulvar' salıklıyor bu gençliğe. 'Sizlere de bazı görevler düşüyor' derken bu ülkenin ekonomik teröre de teslim edilmemesi mesajını bu güvendiği gençliğe vererek 'ekonomik kulvar'da başarılı olmanın yönünü de göstermektedir. Girişimcilik olmazsa olmazdır. Gençlerimizden beklentimiz memur değil girişimci olmaları ancak bu ruhu temelden alarak donanımlı hale gelmeyen gençliğin girişimcilikte başarılı olmasının da beklenmeyeceğini yeterli bilgiye, çalışma azmine sahip değilseniz sonuç hüsran olur' sözleriyle de vurgulaması çok önemli. ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE HİZMET ETTİĞİNİ ZANNEDEN BÜROKRASİ GENÇLERE DESTEĞİ ENGELLİYOR

Bürokrasinin genç girişimcilere adeta 'takoz' koyduğunu belirten Alpay, "Ancak en üst perdeden ekonomik hedeflere verilen bu 'açık çek’i bu üst perdenin duygu ve düşüncelerini eyleme dönüştürmede bürokrasi sessiz kalmaktadır, sessiz kalmak belki masum bir cümle; direnç göstermektedir. Devlet teşviklerinin gençlere açılmasını hükümet büyük bir ümit ve kanunla desteklerken, bürokrasi maksimum direnç göstererek gençlerin yolunu açacak bu teşvikleri, gençlerden esirgeyerek ülkeye hizmet ettiklerini zannetmektedirler. Gençler adına beklentimiz metal yorgunluğunun zirve yaptığı bürokratik oligarşiye de ülkem adına ciddi bir ayar çekilmelidir. Yönetmelik kanun mevzuat adına, Cumhurbaşkanımızın bu desteğini gençlerden esirgemekteler. Bu konuyu birçok defa konferans, panel ve yazılarımda gündeme taşımama rağmen henüz bir ilerleme göremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ben de, vatanını seven herkes de gençliğine güveniyor ve her şeye rağmen başarılı olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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GENÇLERİN ÖNÜ AÇILMALI

Gençlerin önünün açılması gerektiğini söyleyen Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, "Tabi memura da ihtiyaç var ama girişimcilik potansiyeli olan gençlerin girişimciliğe yönelmesi ve ülkeye katma değer sağlaması gerekir. Liseden veya üniversiteden mezun olanların yüzde 100'ü memur olamaz. Yüzde 100'ü girişimci de olamaz ama aralarından üretkenliğe yatkın olan gençlerin önlerinin açılması gerekir." diye konuştu.

"Geleceğimiz gençlerin elinde" diyen Çetinsaya, "Ülkenin geleceği 90 değil 20 yaşındaki gençlerin elindedir. Sadece okul bitirdikten sonra bir program yapıp dünyaca bir üne kavuşmak bir girişimcilik değildir. Babadan kalan bir işi teslim almadan başka bir iş kolunda bir iş geliştirip kendi nesline bırakmak da bir girişimcilikdir. Kendimden de örnek verirsem ailem gayrimenkul işindeyken ben bunun haricinde hazır bir ofisi kiralama işine girdim. Bu benim adıma bir girişimcilik örneğidir." dedi.

BİR GENÇ GİRİŞİMCİ TÜRKİYE İHRACATINI YAKALAYABİLİR

2000'li yıllardan sonra büyük bir değişim dönemi yaşandığını belirten Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri yerli yerinde bir çıkıştır. Cumhurbaşkanımız Teknolojiye ve inovasyona dayalı olan yeni dönemin neslinden girişimci olmasını istiyor." dedi.

Geçmiş dönemlerde 50 yılda dünya firması olunurken yeni dönemde 5 yılda dünya firması olunduğunu kaydeden Önder, "Dünyada bazı ülkelerin gayrisafi milli hasılaları kadar yeni şirketlerin ve fırsatların oluştuğu bir dönemi konuşuyoruz. Bu şirketlerin coğrafyası da artık önemli değil. Dolayısıyla yeni dönemdeki bu durum, genç bir girişimcimizin ortaya çıkarak bu tür fırsatları yakalaması ülkemizi ayağa kaldırma ve rekabette ön plana çıkma anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 150 milyar dolarlık ihracatı kadar 150 milyar dolarlık yeni bir şirket oluşturulabilir. Dünyada bunun örnekleri var. Yeni dönemde fikir, teknoloji ve inovasyona dayalı binlerce yeni iş modeli ortaya çıkmıştır. Bunlar da bu dönemin gençleriyle gelişeceğine inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK ARTIRILMALI

Teknoparkların gençler için bir fırsat olduğunu belirten Önder, "Şirketler teknoparklarda kurulan şirketler için yatırım yapmaya başladı.Teknoparklarda yeni kurulan bu şirketlere girişimci sermayesi aktarıyor. Sanayi Bakanlığı bu şirketlere girişimcilik sermayesi aktarmaya başladı. Bakanlığın bu sermayeyi artırması gerekiyor" dedi.

İngiltere'den ve ABD'den örnekler vererek Türkiye'de de özel şirketlerin gençleri desteklemesi gerektiğini vurgulayan Önder, "Cambridge Üniversitesi'nin şu anda 520 tane yeni kuluçka firması var. Özel şirketlerin de yeni fikirleri ve şirketleri desteklemesi gerekiyor. ABD'de bu tür yeni girişimcilere ve fikirlere inanılmaz bir finans desteği var. Türkiye'de de maalesef bu risk sermayesi çok istenildiği gibi olmadı. Bunun teşvik edilmesi gerekiyor. Yani ortaklık sermayelerin artırılması ve projelerin başarılı olması beklenmeden desteklenmesi gerekiyor. ABD'liler 10 projeyi destekliyor, zaten 1 tanesi başarıya ulaşıyor. 1 taneden elde ettiği gelirle de zaten kaybettiğinden fazlasını kazanmış oluyor." ifadelerinde bulundu.

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR

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