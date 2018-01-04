Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a gereken cevabı verecek

İbrahim Kalın'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

- İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor. Fransa en büyük ticaret ortaklarımızdandır. Fransa'da 700 bin soydaşımız yaşıyor. Kudüs ve Filistin meselesinde neler yapılabileceği istişare edilecek.

MACRON'UN 'TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' YOK SÖZLERİ

- Bu değerlendirmeler bilgi eksikliğine dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın Macron'a bunun cevabını verecek. Paris saldırısından sonra saldırıyı hafife alan paylaşım yapanların tutuklandığını biliyoruz.

ABD MAHKEMESİNİN KARARI

- Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu bellidir. Hukuk adına utanç verici...

- Türkiye'nin içişlerine müdahaleye dönüktür. Bu davaya bakan hakim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor , ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Hakan Atilla'nın avukatları savunmalarını yapacaklar. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir.

"İRAN'A DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

-İran'a dış müdahaleye karşıyız. Birileri İran'ı dışarıdan karıştırmaya çalışıyorsa ters tepeceği bellidir. İranlı yetkililer de duruma hakim olduğunu ifade ettiler. Sorunun kısa süre içinde aşılacağını bekliyoruz, ümit ediyoruz. İran'ın barış ve istikrarının temini bizim için önem arzetmektedir.

KERKÜK'TEKİ OLAYLAR

-Irak'tan beklentimiz, Irak hükümetinin bu saldırılarla ilgili derhal bir soruşturma başlatması, ve saldırıların önlenmesi için gerekli tedbirleri almasıdır.

SOÇİ'DEKİ ZİRVE

-Soçi'deki zirveye PYD katılmayacak. Bu sadece biz istediğimiz için değil, kongrenin doğru sonuçlar üretebilmesi açısından da önem arzediyor. Rusya ve İran'ın bu tutumu paylaşmış olması memnuniyet verici. Suriye Kürtlerini PYD ya da YPG temsil edemez.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

-Kabine değişikliği gündemimizde yok.

ABDULLAH GÜL'ÜN KHK ELEŞTİRİSİ

-Çıkartılan KHK'da muğlaklık olmadığını kendileri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) de ifade ettiler. Bir takım spekülasyonlar üzerinden konu farklı noktaya taşınmak istendi. Konunun spakülatif bir mevzu olmadığı anlaşılacaktır. Bizim önümüze birçok konu var. Bunlara yoğunlaşmakta fayda var. Parti sözcümüzün çizdiği çerçeve de zaten bellidir.

S-400 ANLAŞMASI

-S-400, bir komple sistemden bahsediyoruz. Asker konuşlanması diye bir şey söz konusu değil ama teknik iş birliği anlamında tabii ki bir trafik olacaktır. Bizim askerlerimiz, teknisyenlerimizi oraya gidecek, onların teknisyenleri buraya gelecek.

-Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken Patriot füzelerinin alınması ile ilgili olarak bu konunun müzakerelerini kendisi yürüttü. Ortak üretim söz konusu olamaz dendi. Biz hem NATO'da müttefikiz, hem stratejik ortağız diyoruz ama teknolojik paylaşımda, kritik konularda farklı tavırlara giriliyor. Burada biz kendi ulusal çıkarlarımızı öncelemek zorundayız. Bunlar Türkiye'nin sınırlarını, şehirlerini korumak için kurulan sistemlerdir. Türkiye'ye gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sistemidir.

"KHK'LAR MECLİS'E GELECEK"

-OHAL'de çıkarılan KHK'lar devletin kendi işleyişiyle ilgilidir. KHK'ların öncelikli hedefleri budur. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Darbe girişimi sonrası ortaya çıkan olağanüstü halin bertaraf edilmesinden sonra bu kanunlar Meclis'e gelecek. Burada bir muğlaklık söz konusu değil. OHAL'in süreci ihtiyaçlara göre değerlendirilir. KHK'ların Meclis'e gelmesi kanuni bir zorunluktur.

BYLOCK MAĞDURLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

-Mor Beyin meselesinden önce de bir mekanizma vardı. Bir komisyon var, KHK'larla işinden atılan kişilerin komisyona başvurabiliyorlardı. İadeler de bir KHK çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bunlarla ilgili de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-(Mor Beyin mağdurlarının sayısı) Bu bir yönü ile yargıyı da ilgilendirdiği için beni bir rakam vermem söz konusu değil.

OHAL UZATILACAK MI?

-(OHAL'in uzatılması) Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca sizinle paylaşırız.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN 'AYAKLARINI KIRIN' SÖZLERİ

-Soylu'nun ifadesi bir kararlılık ifadesidir. Hukuki çerçevenin dışına çıkan bir konuşma değildir. En kararlı şekilde mücadeleyi devam ettirin çağrısı yapıyor orada. Bunu emniyet görevlilerine söylüyor. Bunu başka yerlere çekmek ancak kötü niyetle izah edilebilir.