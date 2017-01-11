Erdoğan Lozan dedi, Yunanistan korkudan harekete geçti

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Kathimerini gazetesinin Haberine göre, Yunan hükümeti, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakan Yardımcısı Nektarios Santorinios'un hazırladığı tasarı kapsamında Ege'deki bazı adaları iskana açmayı planlıyor.

ASKERİ KARAKOLLAR, DENİZ FENERİ

Parlamentoya sunulan tasarı, Türkiye'nin hak iddialarını engellemek amacıyla Doğu Ege'deki bazı adalara nüfus yerleştirilmesini kolaylaştırmak için altyapı sistemi, deniz feneri ve askeri karakolların inşasını içeriyor.

ERDOĞAN SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Lozan Anlaşması'nı eleştirmiş ve "Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesimizin duyulacağı adaları verdik. Bu zafer mi? O masaya oturanlar Lozan'ın hakkını veremediler. Sıkıntısını biz yaşıyoruz" demişti.