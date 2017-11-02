Erdoğan: Kulağımıza birçok şey geliyor

Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AHMET EDİP UĞUR'UN SÖZLERİ

İstifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un istifasını açıklarken sarf ettiği "Aileme kadar varan tehditler var" iddiasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Başkanın tehdit edildiğine yönelik bize ulaşan herhangi bir bilgi yok. Ben o açıklamasından dolayı üzgünüm. O türden bir tehdit varsa nereyi ya da hangi mercileri araması gerektiğini gayet iyi bilir. Bir tehdit varsa ilgili mercileri, gerekirse bizi pekâlâ arayabilirdi. Araması halinde de pekâlâ olayın üzerine gidilirdi. Bizler ima edildiği türden bir tehdit durumunda kendisini herhalde kendisini yalnız bırakacak değiliz" dedi.

KULAĞIMIZA GELENLER VAR

Erdoğan gazetecilerin başka belediye başkanlarının da istifaları istenebilir mi? sorusunu ise şu şekilde cevap verdi;

"AK Parti olarak kendimizi 2019 Mart'ına nasıl hazırlanacağımızı planlıyoruz. Attığımız adımlar, bu plan çerçevesinde değerlendirilmeli. Diğer siyasi partiler bu noktada bir sorun, bir sıkıntı görmüyor, bu şekilde devam etmeyi düşünüyor olabilirler. Ama bu sorunlu belediyelere, hukuki anlamda, yargı anlamında herhangi bir müdahale olmayacağı anlamına da gelmez. Neticede hiçbir belediye başkanı layüsel değildir. Şu anda da bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. O tür sorunlu belediyelerle ilgili olarak, ilgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir."