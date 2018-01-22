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Erdoğan küçük misafirine bisiklet armağan etti

Irmak Ayşe’nin anne ve babası Tuba ve Ziya İstek’in de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük misafirine bisiklet armağan etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:43
Erdoğan küçük misafirine bisiklet armağan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı AK Parti İl Kongresi'nde kendisiyle görüşemediği için ağlayan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Irmak Ayşe’nin anne ve babası Tuba ve Ziya İstek’in de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük misafirine bisiklet armağan etti.

Minik kız bugün ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'ın hediye ettiği bisiklet ile odada tur attı.

Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:43
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Yozgat
  3. AK Parti İl Kongresi
  4. Irmak Ayşe İstek
  5. bisiklet
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