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Erdoğan korkusu sardı… Almanya’dan skandal istek!

Alman hükümeti, G20 Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da terör propagandası yapan PKK yandaşlarına müdahale eden korumalarının gelmesini istemiyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:08
Erdoğan korkusu sardı… Almanya’dan skandal istek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının, Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında terör propagandası yapan hain terör örgütü yandaşlarına ettiği müdahalenin yankıları devam ediyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre; Washington’da terör savunucusu hainlere müdahale eden korumaların 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi için Almanya’ya gelmesi istenmiyor.

Gazete Alman Dışişleri Bakanlığı’nın ABD makamları tarafından haklarında yakalama kararı olan bu kişilerin Almanya’ya gelmemesi gerektiğini Türk tarafına net bir şekilde ilettiğini bildirdi. Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack daha önce DW Türkçe’ye açıklamasında, “Washington’daki gibi Türk Cumhurbaşkanı’nın korumalarının kavgaya karışması gibi sahneler Hamburg’da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek” demişti.

‘KORUMALAR TÜRKİYE DIŞINA ÇIKAMAYABİLİR'

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansı önünde yaşananlar, ABD’de de hâlâ gündemde. PKK'ya destek hainlere ABD polisinin müdahale etmemesinin ardından devreye giren korumalarla ilgili ABD'de yankılar devam ederken, konuyla ilgili atılabilecek ek adımlar ve hukuki süreç kamuoyunda tartışılıyor.

Amerika'nın Sesi'nin görüşlerine başvurduğu avukatlar, 16 Mayıs'ta Türk Büyükelçiliği konutu önündeki olaylar sonrasında gerçekleşen tutuklamalar ve yakalama kararı sonrasında yaşanan ve yaşanabilecek hukuksal süreçle ilgili görüşlerini şöyle anlattılar:

New York, İngiltere, Galler, İngiliz Virgin Adaları Baroları ve Türkiye'de İstanbul Barosuna kayıtlı Uluslararası Avukat Yegane Güley, Erdoğan'ın korumalarının olay sırasında geçici görevle ABD'de bulunmuş olmalarının, tutuklu yargılanmalarına gerekçe olarak gösterilebileceğini söyledi.

Güley, Erdoğan'ın korumalarının her ne kadar “diplomatik çalışan” kategorisinde olsa da diplomatik dokunulmazlıklar kapsamına girmeyen personel olmalarından dolayı tam dokunulmazlıklarının olmadığını, bu kişilerin “geçici görevli” statüsünde olduklarını belirtti.

Avukat Güley, bu korumaların kavgaya karıştıklarından dolayı, “geçici görevli” statüleri kendilerine diplomatik koruma zırhı vermediği için, tutuklanmaları ve yargılanmalarının önünde engel olmadığını ifade etti.

Güley, ABD'nin korumalarla ilgili İnterpol'e başvuruda bulunması durumunda ise aranan bu kişilerin Türkiye dışına çıkamayacağını, İnterpol'e üye 191 ülkeye gidemeyeceklerini savundu.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 09:08
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. koruma
  4. GÜNCEL Haberleri
  • Alp Alp 25 dk önce
    Siz işinizi yapmazsanız,biz gerekeni yaparız. İster önlem alın ister almayın.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    tutuklayip ne yapacaklar? İfadeleri alınır sonra da hemen serbest bırakılırlar.
  • ErsinErsin1 sa önce
    Hakli olarak istemiyorlar, cünkü korumalar nereye gitse görevleri disinda agresif tavirlariyla ortaligi karistirdilar.
  • Nur Nur 1 sa önce
    Aşağılıksınız siz ne yapacağını şaşırmış bu ahmaklargittikçe paranoyak oldu bunlar siz asıl barındırdığınız alçakteröristlerden korkun belanızıpkk fetö dhkpclipsliklerden koruyun ülkenizi sersemler
Bugünkü Akit

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