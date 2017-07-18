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Erdoğan körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ile körfez ülkeleri arasındaki krize çözüm bulmak için körfez turuna çıkıyor.

18 Temmuz 2017 Salı 10:07
Erdoğan körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-24 Temmuz'da Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin 23-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı belirtildi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri "terör örgütlerini finanse ettiği gerekçesiyle" Katar ile diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeye bir dizi yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kuveyt Körfez ülkeleri ile Katar arasında arabuluculuk çabalarını sürdürürken, Türkiye bu çabaya destek verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 10:07
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. katar
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