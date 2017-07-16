Erdoğan konuşurken talihsiz kaza! Yaralılar var...

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında TBMM’de gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada kalabalığın üzerine drone düştü. Erdoğan’ın konuşmasını takip eden birkaç vatandaş, hafif şekilde yaralandı. TBMM önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi etti.