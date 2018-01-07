Erdoğan konuşma yaparken ağlayan bebeğin annesine seslendi
Boğaziçi Üniversitesindeki konuşmasında bebeğin ağlama sesini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara verip "Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun" diyerek annesine seslendi.07 Ocak 2018 Pazar 20:56
Boğaziçi Üniversiteler Derneği'nin toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında bir bebeğin ağlaması renkli anlara sahne oldu. Konuşmasına ara veren Erdoğan, "Ağlatma bebeği, neden ağlatıyorsun" dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.
"AĞLATMA BEBEĞİ NEDEN AĞLATIYORSUN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteler Derneği'nin toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında bir bebek ağladı. Bebeğin sesini duyan Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve Gülerek anneye " Ağlatma bebeği neden ağlatıyorsun" dedi. Bu sırada salonda gülüşmeler yaşandı.