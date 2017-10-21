Erdoğan: Kıymetini bilemedik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir ve STK zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.21 Ekim 2017 Cumartesi 17:18
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Şehir sadece mekan değildir. İnsanın etrafındaki tüm varlıklara dair tasavvurunun tecessüm etmiş halidir. Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir. Şehir de Medine'dir. İslam şehirlerinde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski iç içedir ve bir aradadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi uhraya bakmak hayatı bu şekilde anlamlandırmak işte gerçek bu. Bunun yanında şehirlerinde zamanla tekerrür eden kendini yenileyen bir karakteri vardır.
BEN DE BUNDAN SORUMLUYUM
Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.
ECDAT TÜM RUHUNU TAŞA VE AHŞABA NAKŞETMİŞ
Ben çocukluğumu arıyorum İstanbul'da. Bu kutlu şehrin her bir köşesinde merhum Turgut Cansever'in ifadesi çok anlamlıdır. Belediye Başkanlığımda zaman zaman bana danışmanlık da yapmıştı. Turgut hocamız derdi ki: Ecdat tüm ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş.
Bazı şehirler vardır. İyi yazılmış kitap gibidir. Okumaya, anlamaya, onu yaşamaya doyamazsınız. Başlar ve bu kitabı bitirirsiniz. İstanbul'un her sokağında da saklı bir tarih, asırlık bir tecrübe vardır.
HATALARIMIZ OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİM
Burası (İstanbul), Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır. Türk-İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte belediye başkanı olduğum zaman 8 milyon nüfus, şimdi 15 milyon nüfus... Böyle bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan nadide şehirlerden bir tanesi.
Bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini onu kaybedince anlıyoruz. Son yıllarda şehirleşme noktasınca ciddi sorunlarımızın olduğunu hatalarımızın, eksiklerimizin olduğunu defalarca söyledim.
TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR
Türkiye belediye hizmetlerinde dış politikasına kadar her alanda yeni bir döneme giriyor. Sadakaya muhtaç olmayan insanların olduğu bir toplum inşa etmeliyiz.
ONLARI GÖRÜNCE İÇİM YANIYOR
Bazen böyle gençleri sigara içerken görüyorum içim gidiyor, yanıyorum. Canımdan gidiyor. Gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu bağımlılığından gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor.
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Ali Osman Karakaya 1 gün önce Karadeniz bölgelerine tokinin girmesini istiyoruz.Hep zenginlere yapılıyor toki fakir ler için çalışsın İstanbul da Askeri ücretle çalışan biri olarak Artık nüfuz kaldırmıyor istanbulu. İstanbul dışı yapıpTokiyi İstanbul dan nüfusu azalt mak lazım Yeter artık birilerin cebi dolmasın İsmail K.1 gün önce Bizdeki vatan sevdasıdünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi bizdeki vatan hainlerive satılmış hainlerde dünyanın hiçbir yerinde yoktur "haşhaşiler" Abdullah kardeşim çok muazzam ifade etmiş.Biz ailece bu haşhaşilere ömrümüzün 7 yılını heba etmişiz Rabbim bizi bağışlar İnşallah.Allah cc.Reisi Cumhurumuzun vatanımızın milletimizin tüm İslam aleminin yar ve yardımcımız olsun İnşallah. Emekli481 gün önce Sayın Cumhurbaşkanım, suç cezasız kaldığı müddetçe,çarpık yapılaşma devam eder. Sayın bakan karadeniz yaylalarına 2017 debinlerce kaçak bina yapıldı yıkacağız dedi. Derhal yıkın bu yapılara göz yumanlarıda görevden alın. Vallahi 2018 de bir tane kaçak yapı yapılmaz. Konyalı 1 gün önce Reis .....çifçinin durumu mu yoksa sanayici üreticinin durumunumu 2019 çok sıkıntılı gözüküyor Cumali Mol1 gün önce Allahbizebugünleri aratmasın - güzel insan. Celal okumus1 gün önce Sultan ahmedi dolduracaksak, çamlica camii si nedir? Celal okumus1 gün önce Amin Celal okumus1 gün önce Amin Mehmet1 gün önce Son zamanlarda okuduğum bir çok haberde Avrupa Türkiye'yi kaybedersek ne yaparız diye kara kara düşünüyor.. Demek ki ipler bizim elimizde alaettin 1 gün önce bozuldu bozulmasınahalen yüksek yüksek binalar yapmaya devam ediyorlarbubir yerde yer yuzunu betonlastirmasi yapmaktan azaltmabir yanda kötü savaş olasılığıbir binada bir ilce nüfusu varbu yönde kötü bir diğeri kuşlar sehir kuşları serçe kuşu diyer kuşlar yazın görülmez oldu yuva yapacakları yer kalmadı kiremitteaz çok yer buluyorduşimdi büyük parklarda kus kulesi yapılmalıyuva yapabileceği korunalı bileceği çok sayıdakus kulesi yapmali