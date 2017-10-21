Erdoğan: Kıymetini bilemedik

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şehir sadece mekan değildir. İnsanın etrafındaki tüm varlıklara dair tasavvurunun tecessüm etmiş halidir. Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir. Şehir de Medine'dir. İslam şehirlerinde ihtişam ile sadelik, yeni ile eski iç içedir ve bir aradadır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi uhraya bakmak hayatı bu şekilde anlamlandırmak işte gerçek bu. Bunun yanında şehirlerinde zamanla tekerrür eden kendini yenileyen bir karakteri vardır.

BEN DE BUNDAN SORUMLUYUM

Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum.

ECDAT TÜM RUHUNU TAŞA VE AHŞABA NAKŞETMİŞ

Ben çocukluğumu arıyorum İstanbul'da. Bu kutlu şehrin her bir köşesinde merhum Turgut Cansever'in ifadesi çok anlamlıdır. Belediye Başkanlığımda zaman zaman bana danışmanlık da yapmıştı. Turgut hocamız derdi ki: Ecdat tüm ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş.

Bazı şehirler vardır. İyi yazılmış kitap gibidir. Okumaya, anlamaya, onu yaşamaya doyamazsınız. Başlar ve bu kitabı bitirirsiniz. İstanbul'un her sokağında da saklı bir tarih, asırlık bir tecrübe vardır.

HATALARIMIZ OLDUĞUNU DEFALARCA SÖYLEDİM

Burası (İstanbul), Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır. Türk-İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte belediye başkanı olduğum zaman 8 milyon nüfus, şimdi 15 milyon nüfus... Böyle bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan nadide şehirlerden bir tanesi.

Bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini onu kaybedince anlıyoruz. Son yıllarda şehirleşme noktasınca ciddi sorunlarımızın olduğunu hatalarımızın, eksiklerimizin olduğunu defalarca söyledim.

TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Türkiye belediye hizmetlerinde dış politikasına kadar her alanda yeni bir döneme giriyor. Sadakaya muhtaç olmayan insanların olduğu bir toplum inşa etmeliyiz.

ONLARI GÖRÜNCE İÇİM YANIYOR

Bazen böyle gençleri sigara içerken görüyorum içim gidiyor, yanıyorum. Canımdan gidiyor. Gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu bağımlılığından gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor.