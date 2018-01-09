Erdoğan - Kitaroviç'ten ortak basın toplantısı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sayın cumhurbaşkanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk.

KUDÜS KONUSU

Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor. Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir.

"TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldık. Danışma Mekanizması'nın ilk zirve toplantısını yakın zamanda ele alıp değerlendireceğiz. Bölge barışı için buna çok büyük önem veriyoruz.

Terör ile mücadele konusunu da ele aldık. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu düşünceler ile değerli konuğum ve heyetine hoşgeldiniz diyorum.