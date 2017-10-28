Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na fena ayar verdi: Erken seçim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:32
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na fena ayar verdi: Erken seçim...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Toplantımızın şehrimize, ülkemize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizi sevgisi ile coşkusu ile bağrına basan Konya'mıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Konya en başından beri bizim yanımızda dimdik durdu. Konya'dan aldığımız destek ve güç bizim için çok önemlidir. Konya bizi hiç yalnız bırakmadı.

'REZİL OLDUN NEYİN ERKEN SEÇİMİNİ İSTİYORSUN!'

Türkiye, güvenlikten ekonomiye her alanda tarihinin en önemli imtihanlarından birini veriyor. Türkiye'de ana muhalefet yok biliyor musunuz? Ana muhalefet partisi hiçbir proje üretmiyor hiçbir fikir ortaya koymuyor, hiçbir çözüm üretmiyor. Bu aralar birşey bulamadı, erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli zaten. Daha önce erken seçime gittik ne oldu? Rezil rüsva oldun. Sen daha neyin erken seçimini istiyorsun. Daktilolar Başbakanlığın önüne fırlatılmıyor ki.

'ÖNCE NAMUS KAVRAMINI ÖĞREN'

Ne zamandan beri erken seçim demokrasinin namusu oldu? Ey Kılıçdaroğlu, önce namus kavramını öğren, sonra bu halkın karşısına çık! Senden Demokrat olmaz. Senden olsa olsa darbecilere şakşakçı olur.

Müftülere nikah kıyma yetkisi diyince bunlar Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Gidiyor musun? Yolun açık olsun, git bakalım.

Erken seçim diyen bu zatın seçim karnesine bakıyoruz, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuş, kaybetmiş. Güldürmeyin beni. Kağıthane diyemiyor Kağıttepe diyor.

Seçimlerin zamanında yapılmasını istikrarın gereği olarak hep uyguladık. Şimdi erken seçime gidelim desek kaçacak delik ararlar.

367 milletvekilinin olduğu bir partinin kapatılmasına destek verdiniz. Bu mu sizin demokrasi namusunuz? Menderes'ler idama sayenizde gitti. Siz demokrasinin namusuna 15 Temmuz'a tiyatro demek yerine ilk gördüğüz tankın üzerine çıkarak sahip çıkacaktınız.

Bak Kılıçdaroğlu, adamlarına da söyle. AK Parti bünyesinde eğer belediye başkanlarıyla ilgili değişiklikleri siyasi olarak değişiklikler yapıyorsa, bu senin anlamayacağın bir iştir. Senin siyasette öğrenecek çok şeyin var.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 18:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • alaettin alaettin 23 dk önce
    vah garibansallamsulam yollarda soyhaneki darda uzak Avrupa söyleyin de almanversin sadaka doyasıiktidar görmedikemal
  • Counter terroristCounter terrorist25 dk önce
    REİS, bu kadar sert vurma, sonra zırıl zırıl ağlıyor ...
  • Yavuz 1517Yavuz 151728 dk önce
    Sen, bu ülkenin insanlarına ALLÂH(cc) tarafından gönderilmiş bir hediyesin. Seni asla yalnız bırakmayacağız. Kendini hiç bir zaman sahipsiz hissetmeyeceksin. Seni sahte Atatürkçülere , Kemalistlere, sahte cumhuriyetçilere, kılıçdaroğlu gibi tiplere ve yandaşlarına, meral karaşener ve yandaşlarına, fetö ve diğer terör örgütlerine, Siyonist yandaşı ana akım medyaya, kısaca küresel güçlerin içeride ve dışarıda ki bütün işbirlikçilerine karşı korumaya yemin ettik. Daima hazır ve tetikte olacağız. Senin gibi yüce bir insanı bulmuşken, bu büyük değerin kıymetini bileceğiz. Emanet'e asla ihanet etmeyeceğiz. Emanetin kıymetini bilenlerden olacağız. ALLÂH(cc) yar ve yardımcın olsun. Sen, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin gelmiş-geçmiş en büyük liderisin.
  • eski bir devrimçieski bir devrimçi29 dk önce
    KeMAL kıvrakavradınoğlu; sen önce namus nedir onu öğren ülen paçavra
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  1. AK Parti'den 'Melih Gökçek' açıklaması
  2. PKK'lıları Türklere saldırtan..
  3. İstanbul'u kana bulayacaklardı
  4. Karamollaoğlu'ndan 'İyi Parti'..
  5. CHP'den 'Aytun Çıray' hakkında flaş..
  6. Bozguna uğrayan Barzani'ye bir şok..
  7. Video Yardımcı Hakem ilk kez kullanıldı
  8. Barzani'den sürpriz mektup! İstifa..
  9. Özbek'ten Sabri için sürpriz çağrı
  10. Süper Lig'de Alanyaspor, Beşiktaş'ı..
  11. 'Reis' diye haykırdı ama...
  12. İslam düşmanı yazar şok oldu
  13. ABD'yi korkutan rapor: Kim, nüfusun..
  14. Melih Gökçek'e MHP'den şok haber
  15. Yıldırım: Ne söz verdiysek hepsini..
  16. "Kennedy suikasti" kararı Trump'ın..
  17. Sonbahar enfeksiyonlarına karşı neler..
  18. Barcelona, Arda Turan kararını verdi
  19. Kum fırtınası faciası: 2 ölü, 22 yaralı
  20. Taliban,'43 ABD askerini öldürdük'..
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Akşener'e en çok oy hangi partiden gidecek ?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?
Dr. İhsan Şenocak hocanın açığa alındığı iddia ediliyor... İhsan Şenocak kimdir?