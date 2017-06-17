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Erdoğan: Kendi istedikleri kararlar çıkmadığında yargıya saldıranlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan iftarın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2017 Cumartesi 22:50
Erdoğan: Kendi istedikleri kararlar çıkmadığında yargıya saldıranlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya temsilcileri ile iftar programında yaptığı konuşmada, "Haber peşinde koşmakla ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeylerdir. Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını terör örgütünün emrine verenlere, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde bana göre hiçbir fark yoktur." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Maalesef bizler ülkemizde senelerce haber yerine özellikle de dezenformasyonla ağır bir propanganda programıyla hep karşı karşıya kaldık. Bilhassa medya dünyasının köşe başlarında bulunanlar, ellerindeki bütün gücü milletin sesini duyurmak için demokrasinin gelişmesi için değil, özellikle de kendi ideallerini yansıtabilmek, bunu özellikle ısrarla devam ettirebilmek amacıyla kullandılar. Medya, halk adına kamuoyu oluşturan bir kuvvet olmaktan ziyade kendisini siyasetin, yargının, yasamanın, yürütmenin özellikle yerine koyan bir konumda olmuştur

ÖZGÜRLÜKLERİN DE SINIRI VARDIR

Özgürlük dediğimiz şey, sınırsız hürriyetin olduğu bir şey değildir. Özgürlüklerin de bir sınırı vardır. Benim özgürlük alanıma kadar bir özgürlük... Ben de kalkıp sınırsız birözgürlüğe sahip olduğumu söyleyemem. Ben de bir başkasının özgürlük alanının sınırına kadar bunu kullanabilirim, daha ileri gitmem mümkün değil. Batı'daki bazı kuruluşlar sürekli bize gelirler hapisteki gazeteciler teranesi, tutturmuş gidiyorlar. Biz yurt dışına çıktığımızda aynı şeyi söylüyorlar; 'Sizincezaevlerinde çok tutuklu gazeteci var.' Bugün ülkemizde, Bakanlığımızın rakamlarını veriyorum,mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevinde bulunan 177 kişiden sadece 2'si sarı basın kartı sahibidir. Bu 177 kişiden biri cinayet suçundan, diğerleri de terör örgütleriyle olan ilişkileri sebebiyle cezaevinde bulunuyor. Bunu öyle bir dezenformasyonla Batı dünyasına bildiriyorlar ki Batı dünyası da alıyor onunla bizim önümüze geliyor.

MEDYA DÜNYASI HUKUKA BAĞLI OLMAK ZORUNDA

İktidarlarımız döneminde diğer alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de farklı seslerin, farklı görüşlerin dillendirilmesine özellikle imkan sağlamaya gayret ettik. Ayrıcalıklarını kaybedenler bundan rahatsız olsalar da bugün medyamızın daha renkli, daha demokratik daha çoğulcu olduğunu bir muhakkaktır, bir gerçektir. Demokraside ulaştığımız seviye itibarıyla ülkemizde artık hiç kimse milli iradeyi yok sayamaz. Kendini milletin ve seçtiklerinin üstünde göremez. Türkiye'de anayasa ve yasalar herkes için bağlayıcıdır. Nasıl siyasetçiler hukuk içinde hareket etmek zorundaysa şüphesiz ki gazetecilerin, medya dünyası mensuplarını aynı şekilde hukuka bağlı kalmak zorunda olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz.

'GAZETECİLİKLE BAĞDAŞMAZ'

Milletin bütün sırlarını, menfaatini, bu şekilde yer ile yeksan etmek kimsenin haddine değildir. Uluslararası karalama kampanyalarına kalemşörlük yapmak da gazetecilik değildir. Hele hele FETÖ'cülerin servis ettiği çarpıtmalar üzerinden devleti, devletin güvenliğini, ülkenin geleceğini hedef almak asla gazetecilikle bağdaşmaz. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlar, nümayişle suç bastırmaya çalışmak yerine öncelikle kendilerini hesaba çekmeli, FETÖ ile iş birliklerini sorgulamalıdırlar. Hukuk önünde hiç kimse layüsel değildir, dokunulmaz asla değildir. Kendi istedikleri kararlar çıkmadığında yargı kurumuna saldıranlar en büyük zararı bu ülkeye veriyorlar. Unutmayın adalet yollarda değil, adliye binalarında aranır.

'GERÇEKÇİ OLALIM'

Terör örgütü mensuplarıyla iş birliği içinde hukuku çiğnemenin, milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin elbette bir müeyyidesi olacaktır. Dünyanın hiç bir ülkesinde devlet sırlarını yasa dışı yollarla, tahrif ederek, eğip bükerek sözüm ona haberleştirmek gazetecilik faaliyetiolarak görülemez, gerçekçi olalım.

Yerli ve Milli olarak milletimizn menfati olduğu yerde bana göre diğerleri teferruattır. Halkımızın moralinin yüksek tutulması sizlerle beraber olacaktır.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 22:50
  1. MEDYA
  2. Erdoğan
  3. SİYASET Haberleri
  • OO27 dk önce
    Gerçekten gülüyorum,ŞAKAMISIN
  • vatansevervatansever41 dk önce
    O zaman Taninmayan karar milli olmayan karardir.can dundar ve erdem gulun casusluk karari ve tahliyesi uzerine soylendi...ve tum turkiye ayni sekilde..bu milletvekili olayinda taninmayan karar vatan hainlerine sahip cikilmasidir..aradaki fark koskoca vatandir,Turkiyedir.laflari carpitma.istersen gozluk vereyim..Reis sonucta yine Milli ve vatan hainlerine karsi..ister tutuklansin,ister serbest birakilsin..dik durus budur..
  • gevreligevreli2 sa önce
    Bu ülkede zamanında iktidardaki refah ve fazilet partileri kapatılmış,yakın yarihtede ak parti kapatılmanın eşiğinden dönmüştür.biz adalet adaket diye sokaklaramı döküldük keMALL ın askerleri.
  • resulresul4 sa önce
    Siyasilerimiz işine gelene saygi duyar işine gelmeyen saygi duymam ve tanımam diyorlar.Insan demek gerçeğe bağlı kalır hakka saygi duyar.
  • hamidohamido5 sa önce
    Ramazan girince Z incirlenenşeytanların işlerini şeytanlaşmış insanlaraihale ettiğini düşünüyorum.
  • AbdülkerimAbdülkerim6 sa önce
    Bir günlük adalet, 60 yıllık ibadetten faziletlidir,Hazreti Muhammed.Mübarek Ramazan'da bu sıcakta yürümeye lüzum yok, trene binsin, Binali Yıldırım.
  • KAYA KURT KAYA KURT 8 sa önce
    Anayasa Mahkemesi kararına karşı "ben bu kararı tanımıyor, saygı da duymuyorum"demişti zamanında. Hatırlatayım istedim.
  • yozgatlı yozgatlı 9 sa önce
    ALLAH Cellecelâluh. Reis Seni Dünyada ve Âhirette Bütün Külli Şerlere Karşı KORUSUN Âmîn.
  • Engin Atalay Engin Atalay 10 sa önce
    REİS Umudumuz Gururumuz Liderimiz seni ALLAH(C.C) için çok seviyorum Bucan bedende olduğu müddetçe her daim yanındayız İNŞAALLAH
  • SANCAKTARHAYREDDİNPAŞAZADESANCAKTARHAYREDDİNPAŞAZADE13 sa önce
    ALLAH'IM,bu PUSULASINI50 YILDIR ŞAŞIRDIGIANLAŞILANBÜTÜN REZİLLİKVE İFSAD İŞLERİNİN.. ŞEYTANİKARAGAHIOLANFETÖİSTLERİNBELASIN VER ,BU İSLÂMA VE BU ALEM-İ ISLAMAVE TURKIYE'MİZEİHANET EDENTASMALI CIA-PENTAGON-VATİKAN KUKLALARININBELASINIVERYÜCÈ ALLAH'IM.AMİN !..AMİN !..AMİN !...
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