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Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.00'de Katar'dan ayrıldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:41
Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.00'de Katar'dan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'dan ayrıldı.

ERDOĞAN'IN CİDDE, KUVEYT, KATAR TEMASLARI

İki gün süren temasları kapsamında, ilk önce Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'u da kabul etti.

Erdoğan, daha sonra Kuveyt'te geçerek Emir Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah'la bir araya geldi, Katar'ın başkenti Doha'da ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmelerde, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmeler ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:41
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