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Erdoğan Karamollaoğlu görüşmesinde alınan kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, “Birlik ve beraberlik içinde olunması gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:24
Erdoğan Karamollaoğlu görüşmesinde alınan kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan, birlik beraberlik mesajı verdi. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

1 AY ÖNCEDEN RANDEVU TALEBİ

Saadet Partisi'nin yaklaşık 1 ay önceden bu görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi üzerine Başbakan Yıldırım MKYK toplantısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili geniş bilgi verdiği, Suriye ile ilgili yaptığı temasları aktardığı, terörle mücadele konusunda sınır içinde ve dışında gelinen noktayı değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda Karamollaoğlu, OHAL'in kaldırılmasını istedi, kararnamelerle gerçekleşen bazı ihraçların mağduriyetlere sebebiyet verdiğini iddia etti. Erdoğan'ın da Türkiye'nin zor ve olağanüstü bir süreçten geçtiğine, bu nedenle OHAL'in uzatıldığına dikkat çektiği belirtildi.

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Görüşmede AK Parti ile MHP arasında devam eden Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak bir yetkiliyi Saadet Partisi'ne bilgi vermek için görevlendireceği ifade edildi. Kritik görüşmede ittifak konusu net ifadelerle gündeme gelmedi.

Erdoğan'ın, "Birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dediği öğrenildi.

Ortadoğu başta olmak üzere Endonezya ile Malezya'daki gelişmeleri de ele alan Erdoğan ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ve bu coğrafyalarda yaptıklarını yad ettiler.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:24
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan37 dk önce
    saadet partisi başarılı olmuş oğlunu terk ediyor elin haini ile işbirliği yapıyor bu ne saçma değilmi
  • Müslüman TürkMüslüman Türk37 dk önce
    Reis İyi Niyetin İyi Müslüman Oluşundan Geliyordur evel ALLAH , lakin bunlar milli değil,kime neye hizmet ettikleri belli değil bu sahtekarlarla uğraşmak kolay değil.. ALLAH c.c yardımcınız olsun
  • GülGül41 dk önce
    Ne zaman ki liderler birlik olur,o zaman toplumda birlik olur.İnşallah hep böyle birlik beraberlik içinde oluruz
  • AliAli44 dk önce
    bınde bırlık oylarıyla etkı sahıbı olmaya calısan haınler! reıs bunların gozunun yasına bakma! haınlerle ısbılırlıgı yapanlar da haındır!
  • TanerTaner1 sa önce
    Reis millet bunlara güvenmiyor. Sakın sende güvenme bu yüzde birlere düşmüş kripto partiye.
  • tayiptayip1 sa önce
    Allah komutanımıza yar ve yardımcı olsun maşallah gerekirse bir daha askere giderim
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    BAŞKOMUTANIM, BU KADAR İŞİN ARASINDA BUNLARLA VAKİT KAYBETMEYİN. GÜNDE 4 - 5 SAAT UYKU İLE KOŞTURUYORSUNUZ.
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    Karamollaoğlu , OHAL NERENE DOKUNDU? TERÖRİSTLERİ ÇOK ACITTI. PKK,HDP,YPG,DEAŞ,PYD,CHP, DHKPC...RAHATSIZ , SEN NİYE RAHATSIZ OLDUN. BEN SADE BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK HİÇ RAHATSIZ OLMADIM . HA UNUTTUM SENİN İNGİLTERE YE ÇALIŞTIĞINI ! ABD .ALMANYA,İNGİLTERE......HAÇLI DA OHALİ İSTEMİYOR.
  • Hakikat Hakikat 1 sa önce
    Reis sen işini bilirsin. Şeytanlarla işbirliği yapan bu ne idüğü belirsizlere sır verme aman..
  • İşsiz Güçsüz Salakİşsiz Güçsüz Salak2 sa önce
    Bu Temelin elini değirmen taşının altına koyacan, ondan sonra sağlam eli başkasında görünce, görecek Anya' yı, Konya' yı da...
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