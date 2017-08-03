Erdoğan Kadıköy'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Kadıköy'e geldi.

Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününde izledi.