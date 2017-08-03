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Erdoğan Kadıköy'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Sturm Graz takımı ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Kadıköy'e geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 20:48
Erdoğan Kadıköy'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Kadıköy'e geldi.

Maçın başlamasına 5 dakika kala Ülker Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte şeref tribününde izledi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 20:48
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