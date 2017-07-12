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'Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği o sözü tutuyor'

Balıkesir'de açılan ''Srebrenitsa Cehennemi'' resim sergisinde konuşan Bosna Hersek Arşivler Direktörü Prof. Dr. Jerkoviç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor'' dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:22
'Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği o sözü tutuyor'

Bosna Hersek Arşivler Direktörü Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum Aliya İzzetbegoviç'e Bosna Hersek'i koruyacağına dair verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Srebrenitsa soykırımının 22. yılı nedeniyle Balıkesir'de gerçekleştirilen ''Srebrenitsa Cehennemi'' adlı Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Resim Sergisinin açılış törenine katılan Jerkoviç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Aliya İzzetbegoviç'i son zamanlarında tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini anımsattı.

İzzetbegoviç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kendisine bir söz vermesini istediğini anlatan Jerkoviç, "İzzetbegoviç, Erdoğan'a 'Bosna'yı koru. Bosna küçük ama güzel insanların ülkesidir' demiş ve bunun için söz vermesini istemişti. Bugünkü etkinlikler Erdoğan’ın verdiği sözü tuttuğunun bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor." dedi.

Jerkoviç, Balıkesir Devrim Erbil'in Çağdaş Sanat Müzesi'nde açılan sergiye de vatandaşları davet etti. 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:22
  1. Aliya İzzetbegoviç
  2. Balıkesir
  3. Bosna Hersek
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. resim sergisi
  6. Srebrenitsa Cehennemi
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