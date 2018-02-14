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Eski BND ajanından çarpıcı açıklamalar
Alman gazeteci ve eski BND ajanı Christoph Hörstel, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden hedefte olduğunu anlattı.
14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
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abdrhmn
50 dk önce
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