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Eski BND ajanından çarpıcı açıklamalar

Alman gazeteci ve eski BND ajanı Christoph Hörstel, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden hedefte olduğunu anlattı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:28
  1. eski BND ajanı Christoph Hörstel
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn50 dk önce
    bildiğimiz şeyler bunlar. fakat almanlar yeni öğreniyor
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