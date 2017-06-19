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Erdoğan: İstismarla adalet aranmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şimdi birileri yürüyor. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak istismarla adalet aranmaz.' dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 23:43
Erdoğan: İstismarla adalet aranmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin tepki yürüyüşünü eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz. Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız."

"DEMOKRASİYİ HUKUK STANDARTLARI İÇİNDE TESİS ETTİK"

Demokrasiyi hukuk standartları içinde tesis ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla, bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik."

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 23:43
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