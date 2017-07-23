Erdoğan: İsrail hukuka, insani değerlere uygun davranmalı

- Kudüs'teki Haremi Şerif tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsalıdır. Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. Nitekim, Türkiye olarak tepkimizi güçlü bir şekilde ortaya koyduk.

- Tüm dünyanın gözleri önünde Mescidi Aksa'da yaşananlar islam dünyasını derinden üzmektedir.



- Kudüs'te yaşanan hak ihlalleri, müslümanların da başka hakları ihlal etmesini gerektirmiyor. Tepkiler hukuk çerçevesinde olacaktır.

- Mevcut İsrail'i temel insani kurallara uygun davranmaya davet ediyorum.

- İsrail hukuka insani değerlere uygun davranmalı.

- Krizin daha fazla uzamasının kimseye faydası yok.

- Bölge ülkelerin yanı sura diğer aktörlerin de güçlü destek vermesi gerekiyor.

ALMANYA İLE GERGİNLİK

Türkiye bir hukuk devletidir.

Türkiye'nin içinde ajan provokatörlük yapan hatta bunun diplomatik servislerini sürdürmeye çalışanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti gerekeni yapacaktır.

Alman yetkililere şunu söyledim; Biz NATO'da birlikteyiz. Aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Bu ortaklığa gölge düşürülecek her hangi bir adım atılmamalıdır. Türkiye'de yargılanıp suçlu göründüğü halde Türkiye'den kaçıp siz bağrınıza basarsanız, orada konuşturup ödüllendirirseniz kusura bakmayın bizim bakışımız iyi olmaz. FETÖ mensubu birçok kişi Almanya'da cirit atıyor. Aramızda suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen iade gerçekleşmiyor. PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya teslim edildi.

BU YALANDIR İFTİRADIR

Alman şirketlerle ilgili Türkiye'de en ufak bir soruşturma yok. Yurt dışındaki birçok ülkelerle ilgili FETÖ bağlantılı olan Türk şirketlerine yönelik işlemler sürüyor.

PYD'NİN İSİM DEĞİŞTİRMESİ

- Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliriz. Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok.