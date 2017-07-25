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FETO: Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!

FETO ve ağababalarının en büyük korkusu İslâm dünyasının birleşmesi. Bakın teröristbaşı bu konuyu nasıl anlatıyor...

25 Temmuz 2017 Salı 22:54
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 22:54
  1. Teröristbaşı Fetullah Gülen
  2. İslam dünyasının birleşmesi
  3. en büyük korku
  • fatihfatih24 dk önce
    haine bak hele yatacak yerin yok köpek
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