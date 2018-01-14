Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi

2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen programla tanıtıldı.

NİL, SULTAN, SUDAN, SEVAKİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ''Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı. Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Biz onları Reis’in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin'' dedi.