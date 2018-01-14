Erdoğan'a Sudan'da hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi
Sudan Devlet Başkanı Ömer el- Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 4 aslan, Gaziantep’teki yeni yuvalarına yerleştirildi.14 Ocak 2018 Pazar 08:17
2 dişi, 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen programla tanıtıldı.
NİL, SULTAN, SUDAN, SEVAKİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ''Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı. Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Biz onları Reis’in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanların isimleri Nil ve Sultan, erkeklerin isimleri ise Sudan ve Sevakin'' dedi.