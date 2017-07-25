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Erdoğan: İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

25 Temmuz 2017 Salı 13:00
Erdoğan: İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'ler için "Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Rusya ile imzaları attık. İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz" diye konuştu.

“RUSYA İLE S-400 İMZASI ATILDI”

S-400’ler neden gerilme neden olsun. Bir ülke kendi güvenliğine yönelik en ideal arayışı yapmak durumundadır. Biz yıllardır ABD ile bu tür şeylerde istediğimizi yapamıyorsak arayış içinde olmak durumundayız. Ve bunlar arayışın bir ürünüdür. İşte NATO… Yıllardır NATO ülkesi olan Yunanistan S-300’leri kullanıyor. Neden rahatsız oluyorlar. Rusya ile imzaları attık. İnşallah S-400’leri ülkemizde göreceğiz ve bunları ortak üretimle de süreci işleteceğiz.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 13:00
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. S-400
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