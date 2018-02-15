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Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Anglikan  Kilisesi Başpiskoposu Justin Welby'ye Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe  Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir nüshasını hediye etti.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:31
Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'i kabul etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı  gerçekleşen kabulün sonunda Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu  Welby'ye "Yeni Türkiye'nin Vizyonu- Dünya Beşten Büyüktür" isimli kitabı ve  Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir  nüshasını takdim etti.

Mektup, Osmanlı İmparatorluğu'nun, İngiliz tüccarları koruyacağı ve bu  korumanın, İngiltere'nin dostluğu sürene kadar geçerli olacağı, İngiliz  büyükelçinin donanmaya ilişkin talebinin anlaşıldığı ve ilkbaharda büyük bir  donanmanın yelken açacağı mesajını içeriyor.

Erdoğan daha sonra da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti. 
 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:31
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. İngiltere Anglikan Kilisesi BaşpiskoposuWelby

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