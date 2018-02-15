Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'i kabul etti. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulün sonunda Erdoğan, İngiltere Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Welby'ye "Yeni Türkiye'nin Vizyonu- Dünya Beşten Büyüktür" isimli kitabı ve Sultan 3. Murat'ın, İngiltere Kraliçe Birinci Elizabeth'e gönderdiği mektubun bir nüshasını takdim etti.

Mektup, Osmanlı İmparatorluğu'nun, İngiliz tüccarları koruyacağı ve bu korumanın, İngiltere'nin dostluğu sürene kadar geçerli olacağı, İngiliz büyükelçinin donanmaya ilişkin talebinin anlaşıldığı ve ilkbaharda büyük bir donanmanın yelken açacağı mesajını içeriyor.

Erdoğan daha sonra da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.

