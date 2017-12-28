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Erdoğan açıkladı: Onu yurt dışına gönderdik

Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, 2 tankın önüne atlayarak direnişin simgelerinden biri haline Sabri Ünal'ın yurt dışına gönderildiğini söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:56
Erdoğan açıkladı: Onu yurt dışına gönderdik

TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi İstiklal Marşı’nı sadece söylemekle kalmamış, bizzat yaşamıştır. Tankların, topların, F-16’ların karşısına dikilmiştir. Milyonlarca kardeşimiz istiklali için, silahlara meydan okumuştur. Hepimiz böyle bir milletin mensubu olmaktan daima gurur duyuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz" dedi. 

Erdoğan, "15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı… Bir tankın altına atıyor, oradan çıkıyor ondan sonra gelen ikinci tankın altına da kendini atıyor ve oradan da kurtuluyor. Tabi ki yarası vesairesi oluyor. Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve ben bu gençlere inanıyorum. Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yatırımcı olarak devam edecek. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye’nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendirecek" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 16:56
  1. TÜBİTAK Ödül Töreni
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sabri Ünal
  • Osman19Osman1941 dk önce
    Bu ifade;'...Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye’nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendirecek"ve anlayisa saygilar..
  • KanuniKanuni53 dk önce
    Bize de bu yakışír. Allah yar ve yardımcınız olsun inşaallah.
  • melih53melih5356 dk önce
    işte vefa.
  • Buradakilerin durumu ortadaBuradakilerin durumu ortada1 sa önce
    Yurt dışına gönderme işi kaldırılsın, bu okullar yozlaştırdı, batı iyice yozlaştırır. Müslümanım diyenleryozlaşmayacak,kendini batının yalancı dünyasına kaptırmayacak seviyede değil daha
  • ....1 sa önce
    Hakkında hayırlısı olsun, inşallah gelecekte de ülkemize faydalı olur. Allah ayağını doğru yoldan kaydırmasın inşallah. Ben de yurtdışında okuyan bir gencim, Allah'ın izniyle ülkeme faydalı olacağım günlerin hayali ile yola devam ediyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkartmasın, Türkiyemize döndüğümüzde aldıklarımızın kat be katını geri verebilmeyi nasip etsin. Amin.
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Reis bari Doğu ya yollasan.Bu batı ya gidenler monşer olup geliyor.
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