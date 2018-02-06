Erdoğan ile Trump restleşti! Erdoğan kazandı

Erdoğan, Türkiye’yi operasyona iten nedenleri Trump'a açıklarken özellikle ABD’nin terör örgütü YPG ve PKK’lılara silah vermesiyle ilgili tepkilerini ortaya koymuştu. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Trump'ın Münbiç konusunda restleştiği ortaya çıktı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın 25 Ocak tarihli görüşmelerinde yaşanan diyalog:

ERDOĞAN: Münbiç’e gireceğiz.

TRUMP: Bizim orada askerimiz var.

ERDOĞAN: Askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz.

ABD: MÜNBİÇ KONUSUNU KONUŞUYORUZ

Kritik görüşmeden sonra Türkiye'nin kararlılığını anlayan ABD'den Münbiç için yeni açıklamalar geliyor.

Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, “Türk müttefiklerimizle Münbiç konusunu konuşuyoruz. Ama bunların ne olduğunun şimdi açıklanması uygun değil” dedi.