Erdoğan ile Trump restleşti! Erdoğan kazandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta ABD başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Afrin Harekâtı'nın değerlendirildiği açıklanmıştı. Görüşmede Trump’la Erdoğan arasında geçen ilginç bir diyalog daha ortaya çıktı.06 Şubat 2018 Salı 11:57
Erdoğan, Türkiye’yi operasyona iten nedenleri Trump'a açıklarken özellikle ABD’nin terör örgütü YPG ve PKK’lılara silah vermesiyle ilgili tepkilerini ortaya koymuştu. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan'ın Trump'ın Münbiç konusunda restleştiği ortaya çıktı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın 25 Ocak tarihli görüşmelerinde yaşanan diyalog:
ERDOĞAN: Münbiç’e gireceğiz.
TRUMP: Bizim orada askerimiz var.
ERDOĞAN: Askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz.
ABD: MÜNBİÇ KONUSUNU KONUŞUYORUZ
Kritik görüşmeden sonra Türkiye'nin kararlılığını anlayan ABD'den Münbiç için yeni açıklamalar geliyor.
Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, “Türk müttefiklerimizle Münbiç konusunu konuşuyoruz. Ama bunların ne olduğunun şimdi açıklanması uygun değil” dedi.
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