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Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye ile ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulunulan görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

Erdoğan ve Putin, Ulusal Diyalog Kongresi’nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekti. Anayasa Komitesi kurulması konusunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin Astana'nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 Sayılı Kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladı.

Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib'de yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye’nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin ile bilgi paylaşımında da bulundu. Karşılıklı anlayış ve iş birliğinin öneminin altını çizen iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit etti.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
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  2. putin
  3. Soçi
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Suriye
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
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