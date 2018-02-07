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Erdoğan: İhtimal vermek istemiyorum

Vatikan-İtalya temasları sonrası beraberinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran ile ilgili soruya 'ihtimal vermek istemiyorum' dedi

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:14
Erdoğan: İhtimal vermek istemiyorum

Vatikan’ı ziyaret eden ve 1 milyar 200 milyon Katoliğin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından  gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan “(YPG’nin Esad’la işbirliği yaptığı, bunun Rusya’nın Afrin operasyonuna bakışını değiştirebileceği yönünde iddialar var. Böyle bir durumda Türkiye’nin yaklaşımı ne olur?” sorusuna “YPG bir maymuncuk gibidir, nerede ne yapacakları belli olmaz. Bunu herkes kullanabilir. Türkiye’nin böyle bir maymuncuğa ya da böyle bir maşaya ihtiyacı yok. ABD’nin bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle mücadeleye yönelmiş olduğu ortamda biz kendimizin neler yapabileceğine odaklanmak durumundayız. Rusya’nın ya da İran’ın dediğiniz türden bir hareket tarzı benimseyeceklerine ihtimal vermek istemiyorum” şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 07:14
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. rusya
  3. İran
  4. Esed

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