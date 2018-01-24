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Erdoğan için hediye önerisi istedi, sosyal medya yıkıldı

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, haftasonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi. Kınık, Erdoğan'a vermek için bir hediye önerisi de istedi. Kınık'ın sorusu üzerine, Twitter kullanıcıları seferber oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
Erdoğan için hediye önerisi istedi, sosyal medya yıkıldı

Kızılay başkanı Dr. Kerem Kınık twitterdan attığı Tweet ile günün konusu oldu. Kerem Kınık, "Bu hafta sonu nasipse dünyanın en etkili 5 Liderinden biri ile görüşeceğim. Çok pahalı olmayan, Anadolu kültür ve medeniyetini yansıtan bir hediye vermeyi arzu ediyorum. Sizce bu ne olabilir?" diye sordu.

Bu soruyla birlikte twitter alemi coştu. Öneriler içinde sanatsal hediyeler olduğu gibi yöresel ürünler de vardı. Kerem Kınık'a en şık öneri de Yeryüzü doktorları grubundan geldi. Yeryüzü Doktorları "Anadolu kültürünü en iyi yansıtacak şey bu toprakların cömertliğidir diye düşünüyoruz. Ziyaret edeceğiniz kişi adına bağış yaparak bir hayat kurtarmaya ne dersiniz? Sertifikası da bizden :)" twitini attı.

Kerem Kınık'a hedefi önerisinde bulunanlar arasında Gülben Ergen de vardı. Onun önerisi de Mevlana'dan oldu. İşte Kerem Kınık'a gelen öneriler ve onun cevapları;

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
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  5. Kızılay Başkanı
  6. Kerem Kınık
  • tuğrultuğrul59 dk önce
    Başkan beni al Başkomutana getir, beraber gidelim.
  • metin palamutmetin palamut1 sa önce
    cumhurbaşkanımıza en güzel hediye kitaptır.ömrünün yarısı kitaplarla haşir neşir olarak geçmiş bir insana ve devlet yöneticisine abdulkadir udehin islam ceza hukuku adlı kitabı hediye edilebilir.
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