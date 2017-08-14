Erdoğan: Hiç kimse kerameti kendisinde görmesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, kıymetli misafiler sizleri hasretle kucaklıyorum. 14 Ağustos 2001 yılında çıktığımız yolda bugün 16. yılımızı geride bıraktık. Ak Parti teşkilatlarında yer almış kurucularımıza, bakanlarımıza milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ile genel meclis üyelerimize mahalle ve köy temsilcilerimize tek tek ifade edemediğim dava kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti davası Türkiye'nin davasıdır. Birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbime bana böyle dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır.

AK Parti davası binlerce yıllık davaya dayanıyor. AK Parti gece gündüz çalışan bir partidir. Dava sahibi herkes gibi çalıştık çalılıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile başlayan Cumhuriyet döneminin iddiasını taşıyan bir partiyiz. Eğitimde sağlıkta adalette emniyette enerjide toplu konutta hayata geçirdiğimiz hizmetlerle milletimizin gönlünü kazandık. Küresel rekabette iddialı bir hale geliyoruz.

Tüm gücümüzü 2053 ve 2071 hedeflerine yoğunlaştıracağız. 26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Bundan sonra her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olmak sureti ile 2071'in tohumlarını atacağız.

Milletimizden aldığımız destekle bu gücün altından kalkma gücüne sahibiz yeter ki nerede olduğumuzu unutmayalım. Az önce Sayın Başkanımız ifade etti; O gurur kibir var ya, eğer biz bunları ayaklar altına alabiliyorsak, yol açıktır. Pınar Hisar Cezaevi'ne giderken 'Bu şarkı burada bitmez' dedik. Allah'ın izni ile bitmeyecek.

Milletimizden aldığımız destekle bu gücün altından kalkma gücüne sahibiz yeter ki nerede olduğumuzu unutmayalım. Az önce Sayın Başkanımız ifade etti; O gurur kibir var ya, eğer biz bunları ayaklar altına alabiliyorsak, yol açıktır. Pınar Hisar Cezaevi'ne giderken 'Bu şarkı burada bitmez' dedik. Allah'ın izni ile bitmeyecek.



Milletimiz ile ne diyoruz; "Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor"





"AK PARTİ'NİN HİKAYESİ BİR MİLLETİN AŞK HİKAYESİDİR"



Tüm saldırıları milletimizle göğüsledik. AK Parti'nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan bir partidir. Az önce sayın Başbakan söyledi; 11 milyon üyemiz var. Şimdi 11 milyon üyemize sesleniyorum. 2019'un Martında, 2019'u Kasım'ında bunu iki ile çarpmaya hazır mıyız? Bunu çarpınca bilesiniz ki devran farklı dönecek.



Mart 2019'da farklı gelişecektir. Eğitimde neler yaptık; 2 bin 70 derslik yaptık. 561 bin öğretmen atadık. 108 yeni üniversite açtık. Biz geldiğimizde gençler 45 liracık alıyordu şimdi 425 lira. Herhalde sayın Başbakanımız artıracaktır. 1870 yeni spor tesisi açıldı. 27 şehrimize 30 büyük stadyum yapıyoruz.

3480 yeni hastane inşaa ettik, 500 bin yeni sağlık çalışanı istihdam ettik. Yeter mi yetmez! Yeni tıp fakülteleri kurararak doktorlarımızı artıralım. Hastanelerimizi modern cihazlarla destekledik. Isparta'da şehir hastanedi kurduk. Oradaki hastalarımızın duaları bize yetecek. Yozgat aynı şekilde bitti. 4 tane şehir hastanesi yapıldı. Şehir hastaneleri 30'u bulacak. 19 bin 100 km bölünmüş yol yaptık. Yahu patika yollardan gidiyorduk. Otoyollara geçtik bunlar durup dururken olmadı.



29 yeni havalimanı inşaa ettik. Artık illa otobüsle gitmeye gerek yok. Değerli kardeşlerim bütün bunları niye yapıyoruz? Çünkü biz efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.



Tarımda hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz destek 100 milyar lirayı geçti. Şu anda tarımsal hasılada Avrupa'da bir numarayız, bir numara. Daha iyi olacağız. Bakın çok enteransandır; garip guraba ülkelere yardımda Amerika bir numara, biz iki numarayız! Veren el alan elden hayırlıdır. Şu an 720 bin engelli kardeşimize destek veriyoruz. Devletin el uzatmadığı kimsenin kalmamasını hedeliyoruz. Geçmiş dönemlerde ihmal edilimiş ne kadar sorun varsa çözdük, çözmeye devam edeceğiz.

Bu 16 yıl hiç kolay geçmedi. 2002 yılında seçimlere girdik ama şahsım Meclis'e giremedi siyasi yasağım vardı. 'Muhtar bile olamaz' dediler. 9 Mart 2003 tarihinde bu yanlış düzeltildi. 2004 yılında ilk mahalli idareler seçimlerinde büyük başarı elde ettik.

ÜLKEMİZDE PEK ÇOK PROVOKASYON YAPILDI



Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kaldırılması söz konusu idi ve biz bunu da başardık. 2005 yılı 6 sıfır attık paramızdan. Paramıza itibar kazandırdık. 2006 yılında meşhur Danıştay saldırısı ile ve terör olayları...



2007 yılında 21 Nisan E-muhtırası... Yapılan mitingler karşısında sığındığımız liman milletimiz oldu. Bu arada cumhurbaşkanının halkın seçmesini sağlayan anayasa değişikliği ile önümüze çıkan engelleri aştık. Hrant Dink cinayeti başta olmak üzere cinayetler bu döneme damga vurdu. 2008 yılında partimize kapatma davası açıldı.



Ülkemizde pek çok provokasyon yapıldı. 2009 yılı mahalli idareler seçimlerinde ülkemizdeki tüm kesimlerin sorunlarına çareler aradık. 2010 yılı... Burası çok önemli; CHP'nin Genel Başkanı bir kumpasla değişti.

Ardından Mavi Marmara saldırısı gibi hadiseler önemli olaylardı. Siyaseti kasetler yolu ile dizayn edilmesinin en iğrenç yollarını görüyoruz. 2011 hem annemi kaybetmem, hem de geçirdiğim ameliyat nedeniyle benim için zordu.

Suriye'nin uçağımızı düşürmesi, Gaziantep'teki bombalı saldırı... 53 vatandaşımız ölmüştü. 2013 Reyhanlı saldırısı ve aynı yıl Gezi olayları, dershanelerin kaldırılması...



MİT TIR'ları olayı tarihimizin en hain olaylarındandır. FETÖ ile mücadele yılımız oldu.



Tarihimizde ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu görevi üstlendik. Tabi bu partimiz ile vedalaşmamızı gerektiriyordu. Genel Başkan olarak yeniden merhaba dedik. 2015 yılı artık gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile takip ettiğimiz bir dönemdi.



1 Kasım seçimlerinde milletimizin teveccühü ile AK Parti yeniden tek başında iktidar oldu. 2016 yılı bölücü terör örgütünün üzerine gittiğimiz bir yıl oldu. 15 Temmuz'u hatırlayalım. Doğrudan milletine silah çeken teröristleri mağlup ettik. Ben Türk milletinin ezanına, özgürlüğüne sahip çıkma konusunda tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştım. Ya Rab bu kulunu bu milletin bir ferdi olarak yarattığın için sana hamd olsun.

HİÇ KİMSE KERAMETİ KENDİSİNDE GÖRMESİN



2017 yılı FETÖ ve PKK başta olmak üzere mücadelemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu. PKK'nın inlerine girdik. Onları yerle yeksan ediyoruz. Ekonomide bozulan dengeleri yeniden yerine koyma konusunda mesafe aldık.



Türkiye, yürütme gücünün cumhurbaşkanında olduğu, yasamanın Meclis'te olduğu, yargının bağımsız olduğu bir döneme geçti.



Son 4 yılda iyice yoğunlaşan terör saldırılarına rağmen tarihi bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden hep birlikte galip çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimse kerameti kendinde görmesin. Başarılarımızın ardında milletimiz ile kurduğumuz başarılı bir ilişki var. Bu vesile ile 15 Temmuz şehidimiz Erol Olçok kardeşimizin şarkısını hatırlatmak istiyorum; Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir kışımız bir, aynı sudan içmişiz biz. Bizler aynı bağın gülüyüz.