Erdoğan: Her tarafı mezar ederiz

İşte o konuşmadan satır başları:



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısı tüm muhtarlara açıktır bunu böyle bilmenizi isterim. Muhtarlarımızın tamamına ulaşana buna devam edeceğiz. Sandıktan başarı ile çıkmak her babayiğidin harcı değildir. Seçimle göreve gelenlerden bazıları ile anlaşamıyor olabiliriz. Milletimize bunu anlatıp izah ederiz. Yeni yapılmakta olan binamızda aynı anda 2 bin kişiye hitap etme, ikramımızı yapma imkanımız olacak. Çok daha seri bir şekilde bu toplantılarımızı devam ettireceğiz. Türkiye'nin son 16 yılı hiçbirimiz için kolay geçmedi. İlk sınavımızı 2002 yılında, partimin iktidar olduğu, şahsımın yer alamadığı garip durumda verdik.



BÖLGE HUZURA KAVUŞANA KADAR DEVAM EDECEK

OHAL. İktidarımızın ilk ayında OHAL'i kaldırdık. Maalesef bölge teröre çok daha farklı bir şekilde tanışma noktasında yol verdi. Şu andaki OHAL'in en önemli özelliği terör örgütlerini defetmek, onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Çünkü benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki halkım, ülkemdeki halkım huzura kavuşmadıkça biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Benim muhtarlarım kaçırılıyor, öldürülüyorsa biz görevimizi getirmiş olamayız. O yüzden OHAL'le birlikte bölgeyi huzura erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.



2013 SALDIRILARIN ARTTIĞI BİR YIL OLDU



2011 seçimleri öncesinde kasetler yoluyla siyaseti dizayn projesinin MHP'yi de içine alacak şekilde genişlediğine şahit olduk.2013 saldırıların iyice arttığı bir yıl. Reyhanlı saldırıları, 17-25 Arlık emniyet yargı darbesi, dershanelerin kapatılması. 2014 yılı tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan MİT TIR'ları olayını yaşadığımız bir yıl oldu. Aynı yıl tarihimizde ilk defa doğrudan halkın seçimiyle cumhurbaşkanlığı görevine bu kardeşiniz seçilmiş oldu.



HER TARAFI MEZAR EDERİZ



Biz ülkemiz ve milletimiz için çalışırken FETÖ ihanet çetesinin ordu içindeki mensupları bir darbe girişiminde bulundu. Hemen ardından da Suriye'de kurulmak istenen terör devletinin önünü kesecek hamlemizi yaparak Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Terör örgütü PYD/YPG'ye sözde devlet kurdurmayız, kurdurmayacağız. Bazıları Kürt devleti deyip duruyor, ben bunları Kürt kardeşlerime hakaret olarak kabul ediyorum. Suriye'de başka bir devlete asla izin vermeyeceğiz. Bu vatanı bölmeye çalışanlara biz her tarafı mezar ederiz.





2000 KM ALAN BİZİM KONTROLÜMÜZDE

Şu anda Suriye'nin kuzeyinde, 2000 kilometrekarelik alan bizim kontrolümüzdedir. Cerablus'a, Rai'ye, El Bab'a indik. Oradaki 2000 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık. Hedefleri Akdeniz'e ulaşmaktı. Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Gabar'da ne yapıyorsak her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz.



16 NİSAN MİDELERİNE OTURDU, HAZMEDEMİYORLAR...

16 Nisan halk oylamasını Hazmedemiyorlar, bunlarda hazımsızlık var, midelerine oturdu bu iş. Alışacaklar. Bazıları yazıyor, "şu kadar "Hayır" oyunu nereye koyacaksın?". Geç o işleri. Bir tane "Evet" fazla olursa bu iş bitiyor. Demokrasi bu. Hangisi daha fazla çıkarsa mesele onun lehine bitmiştir. Hazmedemiyorlar. Alışacaklar bu işe. Alışacaklar. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım, bunlara gerekli dersi vermiş oluruz.

YA BİR YOL BULACAĞIZ, YA BİR YOL BULACAĞIZ

Önümüzdeki sorunları çözmek için ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Şartları önümüze katıp değiştirerek hedeflerimize ilerleyeceğiz. Biz şurada 15 senede 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık. Su konusunda barajlarda hiçbir zaman olmamış sayıda baraj yaptık. Her dediklerini yapan bir Türkiye hayali ile yanıp tutuşanlar, biz onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar. İçimizdeki bazıları ile birlikte bu güçlerin en büyük hayalidir ama biz artık eski Türkiye'ye dönmeyeceğiz.