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Erdoğan hemşehrilerine sitem etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2-3 günlük bir tatil için geldiği memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı ilk konuşmada hemşehrilerine sitemde bulundu. Erdoğan, referandum sonuçlarında Güneysu’nun ve Rize’nin Türkiye’de ilk sırada yer almamasını eleştirerek “2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz: Bunu da açık söylüyorum Güneysu niye bir numara olmadı, Rize niye bir olmadı ? Türkiye genelinde” dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 09:22
Erdoğan hemşehrilerine sitem etti!

Malatya programının ardından havayolu ile geldiği Trabzon’dan helikopterle beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize’ye geçen Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrilerini selamladı. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmada, çay mevsiminin bereketli olması temennisinde bulunarak “Bugün Malatya’daydık çok muhteşem bir açılış gerçekleştirdik. Ondan önce İstanbul’da güzel bir toplantımız oldu. Şimdi de ana baba ocağına gelelim, burada şöyle 2-3 gün Rize ve Trabzon. Herhalde Rize ve Trabzon’da dinlenme fırsatı verirsiniz. Buraya kadar gelmişken Rize Havalimanı çalışmalarını yerinde inşallah gidip kontrol edeceğiz. Trabzon’daki çalışmaları yine ilgili bakan arkadaşlarım ile yerinde beraber gidip kontrol edeceğiz. Ondan sonra da inşallah hafta içi mesaiye Ankara’ya tekrar döneceğiz” dedi.

“Bu duygular içinde sizlerle el ele omuz omuza vermek suretiyle 2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz” diyerek referandum sonuçlarında Rize ve Güneysu’nun 1. Sırada olmamasını eleştirerek “Bunu da açık söylüyorum. Güneysu niye bir numara olmadı. Rize niye bir olmadı, Türkiye genelinde. Bunu istemek herhalde Cumhurbaşkanı olarak hakkımızdır diye düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bir numara olacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 09:22
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
  2. Rize
  • Deniz guneyDeniz guney36 dk önce
    AVINI BEYE CEVAP.ESKI HUKUMETLER CAY FABRIKALARI ACTI RIZEYE.LIMAN YAPTI.CAYELI BAKIR TESISLERINI KURDU.KOYLERE OKULLAR YAPTI.YALANDAN VAATLER VERMEDI.ESKI HUKUMETLET DERELERI HES ILE KURUTMADI.TASOCAKLARI ACIP DOGAYI MAHVETMEDI.RIZESPOR SUPERLIGDEYDI.20 SENE ONCE.HERKES ISINDE GUCUNDEYDI. DEMISSINKI ESKI HUKUMETLER HICBIRSEY YAPMADI DIYE.SEN HERALDE UZAYDA YASADIN. !!!!???
  • Ahmet enesAhmet enes48 dk önce
    Kahramanmaraş belediyesinede sitem edin sayın Cumhurbaşkanım adamlarda hava 100 icraat sıfır .2019 da işiniz çok zor insanlara hizmet etmeyen teşkilatlarınız olduğu sürece.Nasıl olsa Ak partiden aday olduğumuz sürece millet oy verir havası çok yüksek .Millet hizmeti görmezse o havayı almasını iyi bilir
  • gevreligevreli52 dk önce
    Olmadıolmadı böyle söyleyerekyüksek oy oranı alan yerleri küstürmüyormusunuz.zaten halk partideki trabzon, rize ağırlığından şikayetçiyken bu olmadı.
  • AviniAvini56 dk önce
    Eski hükümetler Rize'yi Rize yerine koymazlardı / yatın kalkın bu hükümete destek olun / sözle köstek olmayın
  • Aynen Rizeli kardeşAynen Rizeli kardeş1 sa önce
    Bunu millete yukarıdan bakan teşkilat ve mm lere söyleyin
  • RizeliRizeli1 sa önce
    Sayin reisim bunun sebebini biz halka değil de partinizin teskilatlarina belediyelerine ve diger yerel yonetimlerinize sorsaniz onlara sitem etseniz daha yerinde olur..ornegin sizin hatriniza reşat beye oy verdik lakin on numara projelerin hepsi yalan oldu..ve daha nicesi saymakla bitmez. Ozetle hatirin da bir yere kadar gecerliligi var.
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