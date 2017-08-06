Erdoğan hemşehrilerine sitem etti!

Malatya programının ardından havayolu ile geldiği Trabzon’dan helikopterle beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize’ye geçen Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrilerini selamladı. Erdoğan, yaptığı kısa konuşmada, çay mevsiminin bereketli olması temennisinde bulunarak “Bugün Malatya’daydık çok muhteşem bir açılış gerçekleştirdik. Ondan önce İstanbul’da güzel bir toplantımız oldu. Şimdi de ana baba ocağına gelelim, burada şöyle 2-3 gün Rize ve Trabzon. Herhalde Rize ve Trabzon’da dinlenme fırsatı verirsiniz. Buraya kadar gelmişken Rize Havalimanı çalışmalarını yerinde inşallah gidip kontrol edeceğiz. Trabzon’daki çalışmaları yine ilgili bakan arkadaşlarım ile yerinde beraber gidip kontrol edeceğiz. Ondan sonra da inşallah hafta içi mesaiye Ankara’ya tekrar döneceğiz” dedi.

“Bu duygular içinde sizlerle el ele omuz omuza vermek suretiyle 2019’da çok daha farklı bir netice bekliyoruz” diyerek referandum sonuçlarında Rize ve Güneysu’nun 1. Sırada olmamasını eleştirerek “Bunu da açık söylüyorum. Güneysu niye bir numara olmadı. Rize niye bir olmadı, Türkiye genelinde. Bunu istemek herhalde Cumhurbaşkanı olarak hakkımızdır diye düşünüyorum. İnşallah daha çok çalışacağız ve bir numara olacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.