Erdoğan: Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolar olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefini koydu.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattının açılışına katılmak üzere dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği resmi temaslarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun açılışını gerçekleştirmenin, iki ülkeyi Asya Avrupa kıtalarının bağlanması konusunda çok daha güçlü bir noktaya taşıdığını ifade eden Erdoğan, "Artık sadece belli alanlarda kıtaları birbirine bağlamıyoruz. Aynı zamanda enerji hatları noktasında da sürekli olarak birbirine bu tür bağlantıların kurulması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu bağlılığın bu dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor" dedi.

Erdoğan, Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) projesinin iki ülke arasındaki dayanışmanın en güzel örneği olduğunu ifade ederek, "Şuan TANAP'la ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra Azeri gazı buradan Avrupa'ya kadar akmaya başlayacak. Tabi bu birilerini rahatsız etmiyor değil. Ediyor. Aynı şekilde malum Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu yapılırken de ‘Yok canım bunu nasıl yapacaksınız bunun olma ihtimali yoktur' diyenler vardı. Ama İşte dün açılışını yaptık ve trenimizi yolcu ettik" diye konuştu.

"BUNLARI İNŞALLAH GÖRECEĞİZ"

Gelecekte Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Pekin'den Londra'ya kullanma imkanının olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları İnşallah göreceğiz. Sadece insanlar buradan sefer etmeyecek, aynı zamanda buradan çok ciddi yük taşımacılığı yapılacak ki bu da özellikle ekonominin kazanımını ortaya koyması bakımından ucuz maliyetle nasıl bu yükler taşınır bunu göstermesi bakımından çok büyük önemi haiz" şeklinde konuştu.

"5 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNİ YAKALAMAYI UMUYORUZ"

Erdoğan, Türkiye Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret hacminin gelecek zamanda 5 milyar doları yakalayacağı yönündeki umutlarını dile getirdi. Dün, bakanlar kuruluda da bir karar çıkartıldığını söyleyen Erdoğan, "Yılda 120 milyon dolar inşallah Naçıvan'dan Türkiye'ye ithalatta bulunma hedefini koyduk. Böyle bir hedefle de Nahçıvan'ı hareketlendirmenin adımını da atmış olacağız" dedi.

Siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel tüm bu alanlarda Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının güçlenerek devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri gerek bakanlarımızın sürekli irtibat halinde olmaları Türkiye Azerbaycan arasındaki dayanışmasının hangi konumda olduğunu gösteriyor" dedi.

Erdoğan, "Türkiye Azerbaycan dayanışması kardeşliği yaşasın diyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.