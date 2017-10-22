Erdoğan, Hamdu Sena’yı davet etti

Rize Valiliği yetkilileri ulaştığı Hamdu Sena Bilgin’in babası Atilla Bilgin’e, 29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızını Ankara’ya davet ettiğini bildirdi. Erdoğan’ın cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene davet ettiği Hamdu Sena Ankara’ya gidecek. Hamdu Sena daha öncede dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından İzmir’e, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından ise Ankara’ya davet edilmişti.

HAMDU SENA'YA BEĞENİ VE PAYLAŞIM REKORU

İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin'in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.

Hamdu Sena’nın bu yaz döneminde de yaylada hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.