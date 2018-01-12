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Erdoğan haksız değil! Abdullah Gül...

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında son günlerde gündemin birinci maddesi haline gelen Abdullah Gül ve AK Parti'ye olan tutumu hakkında önemli bir yorumda bulundu.

12 Ocak 2018 Cuma 10:29
Erdoğan haksız değil! Abdullah Gül...

KHK eleştirisinin ardından gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen ve sürekli eleştirilerin odağındaki isim olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir eleştiri de Ahmet Hakan'dan geldi. 

Bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün hep saman altından su yürütmeyi tercih ettiğininin altını çizen yazar, Gül'ün dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmediğini ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalıştığını söyledi. 

İşte Ahmet Hakan'ın mezkûr yazısının ilgili bölümü: 

(...) 

- Abdullah Gül “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya...

- Abdullah Gül hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya...

- Abdullah Gül hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya...

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.

Eh! Haksız da sayılmaz hani. (...) 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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